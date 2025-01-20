В ХМАО пьяный ветеран СВО избил женщину лопатой

В Нефтеюганске (ХМАО) пьяный ветеран СВО избил женщину снегоуборочной лопатой после замечания из-за шума, который он устроил в подъезде, когда не смог попасть в квартиру к своей подруге. Полиция начала проверку по факту инцидента.
«В шесть утра, жильцы дома в 11б микрорайона не спали, а все потому, что молодому „герою“ хотелось попасть в квартиру к проживающей там подруге. […] Избитая свекровь, женщины обложенные ни за что последними матами. Две сломанные двери и чувство полного унижения и беззащитности», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка». По утверждению автора поста, дебошир является ветераном СВО.
В полицию обратилась пострадавшая 61-летняя женщина. Она сообщила, что мужчина дебоширил в подъезде и стучал по дверям соседей, а когда ему сделали замечание — набросился на югорчанку и побил ее снегоуборочной лопатой.
«В настоящий момент сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
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