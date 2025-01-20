20 января 2025

В ХМАО пьяный ветеран СВО избил женщину лопатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветеран СВО избил женщину снегоуборочной лопатой из-за замечания
Ветеран СВО избил женщину снегоуборочной лопатой из-за замечания Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) пьяный ветеран СВО избил женщину снегоуборочной лопатой после замечания из-за шума, который он устроил в подъезде, когда не смог попасть в квартиру к своей подруге. Полиция начала проверку по факту инцидента.

«В шесть утра, жильцы дома в 11б микрорайона не спали, а все потому, что молодому „герою“ хотелось попасть в квартиру к проживающей там подруге. […] Избитая свекровь, женщины обложенные ни за что последними матами. Две сломанные двери и чувство полного унижения и беззащитности», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка». По утверждению автора поста, дебошир является ветераном СВО.

В полицию обратилась пострадавшая 61-летняя женщина. Она сообщила, что мужчина дебоширил в подъезде и стучал по дверям соседей, а когда ему сделали замечание — набросился на югорчанку и побил ее снегоуборочной лопатой.

«В настоящий момент сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

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В Нефтеюганске (ХМАО) пьяный ветеран СВО избил женщину снегоуборочной лопатой после замечания из-за шума, который он устроил в подъезде, когда не смог попасть в квартиру к своей подруге. Полиция начала проверку по факту инцидента. «В шесть утра, жильцы дома в 11б микрорайона не спали, а все потому, что молодому „герою“ хотелось попасть в квартиру к проживающей там подруге. […] Избитая свекровь, женщины обложенные ни за что последними матами. Две сломанные двери и чувство полного унижения и беззащитности», — сообщает telegram-канал «Это Юганск, детка». По утверждению автора поста, дебошир является ветераном СВО. В полицию обратилась пострадавшая 61-летняя женщина. Она сообщила, что мужчина дебоширил в подъезде и стучал по дверям соседей, а когда ему сделали замечание — набросился на югорчанку и побил ее снегоуборочной лопатой. «В настоящий момент сотрудниками ОМВД России по г. Нефтеюганску проводится проверка. По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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