Помощник Путина ответил Трампу, пригрозившему России «большими проблемами»

Россия готова получить конкретные предложения от США по разрешению украинского конфликта, а также учитывает потенциальные проблемы, которые могут поступить со стороны новоиспеченного американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя его слова о «больших проблемах для России».
Таким образом он отреагировал на недавние заявления Трампа о том, что если Россия откажется от переговоров с Украиной, то ее будут ждать большие проблемы. Особенно в экономическом плане, отмечал тот.
«Готовы получить конкретные предложения, которые могут сформировать основу для разговора [между РФ и США]. В ходе этих контактов изложим свои позиции на предложения Вашингтона. Также мы учитываем проблемы от Трампа в контексте заявлений, которые тот сделал перед журналистами», — подчеркнул Ушаков во время брифинга. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Недавно Трамп обещал проблемы для России, если Москва отклонит предложения США по завершению конфликта на Украине, передает телеканал «Царьград». Также американский президент вновь изъявил желание поговорить с российским лидером Владимиром Путиным лично.
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