Трамп захотел очень скоро поговорить с Путиным о сроках завершения СВО

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Трамп пообещал в скором времени переговорить с Путиным по поводу Украины
Трамп пообещал в скором времени переговорить с Путиным по поводу Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

47-й президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов подчеркнул, что беседа позволит ему понять возможные сроки завершения украинского конфликта.

«Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем [сроки завершения конфликта]. Это может быть уже очень скоро», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Белый дом на youtube-канале.

Ранее журналисты посчитали, что Путин созванивается с президентами США минимум через шесть дней после их вступления в должность. Однако в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, российский лидер позвонил ему спустя восемь дней после инаугурации.

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47-й президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов подчеркнул, что беседа позволит ему понять возможные сроки завершения украинского конфликта. «Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем [сроки завершения конфликта]. Это может быть уже очень скоро», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Белый дом на youtube-канале. Ранее журналисты посчитали, что Путин созванивается с президентами США минимум через шесть дней после их вступления в должность. Однако в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, российский лидер позвонил ему спустя восемь дней после инаугурации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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