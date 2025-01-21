Трамп захотел очень скоро поговорить с Путиным о сроках завершения СВО

47-й президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов подчеркнул, что беседа позволит ему понять возможные сроки завершения украинского конфликта.
«Я должен поговорить с президентом Путиным и мы поймем [сроки завершения конфликта]. Это может быть уже очень скоро», — сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете. Трансляцию ведет Белый дом на youtube-канале.
Ранее журналисты посчитали, что Путин созванивается с президентами США минимум через шесть дней после их вступления в должность. Однако в январе 2017 года, когда Дональд Трамп впервые стал президентом, российский лидер позвонил ему спустя восемь дней после инаугурации.
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