Моор пообещал жителям тюменских сел новые фельдшерские пункты

ФАПы установят в поселках с затрудненным доступом к медицинским услугам
В селах Тюменской области в 2025 году построят 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«В 2025 году планируем установку 19 ФАПов в регионе. Также завершим строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинском», — заявил Моор
Также, по его словам, планируется установка четырех врачебных амбулаторий и двух модульных поликлиник. Кроме того, в течение года пройдет ремонт в 13 медицинских учреждениях области.
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