Моор пообещал жителям тюменских сел новые фельдшерские пункты

В 2025 году в Тюменской области построят 19 новых ФАПов
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ФАПы установят в поселках с затрудненным доступом к медицинским услугам
ФАПы установят в поселках с затрудненным доступом к медицинским услугам Фото:

В селах Тюменской области в 2025 году построят 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«В 2025 году планируем установку 19 ФАПов в регионе. Также завершим строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинском», — заявил Моор

Также, по его словам, планируется установка четырех врачебных амбулаторий и двух модульных поликлиник. Кроме того, в течение года пройдет ремонт в 13 медицинских учреждениях области.

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В селах Тюменской области в 2025 году построят 19 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «В 2025 году планируем установку 19 ФАПов в регионе. Также завершим строительство поликлиники в рабочем поселке Богандинском», — заявил Моор Также, по его словам, планируется установка четырех врачебных амбулаторий и двух модульных поликлиник. Кроме того, в течение года пройдет ремонт в 13 медицинских учреждениях области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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