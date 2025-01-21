В доме Кличко накрыли бордель

Сотрудники киевской полиции накрыли бордель, который находится в здании, где проживает мэр города Виталий Кличко. Правоохранители задержали группировку, которую подозревают в удержании 30 женщин и принуждению их к оказанию услуг сексуального характера. Об этом сообщает региональное отделение полиции Киева.
«Установлены организаторы и участники преступной группы <...> под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к оказанию сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в учреждении работали более 30 женщин», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте полиции. По данным украинских СМИ, зафиксированный инцидент произошел в клубе, находящемся в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.
Отмечается также, что часть фигурантов дела по подозрению в торговле людьми, являются иностранцами, которые ранее отбывали наказания за соответствующие преступления. Всем причастным может грозить до 15 лет лишения свободы.
Журналисты издания «Другая Украина» также пишут, что помещение, где размещен бордель, находится в том же доме, где проживает Кличко. По данным авторов материала, заведение также охраняли сотрудники «Муниципальной охраны». Причем бордель маскировался под ночной клуб «Тутси». По данным украинских пабликов в соцсетях, предполагается, что курировать данное заведение мог вице-президент Федерации бокса города Киева Артур Палатный.
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