«Позор придурку»: Маск обругал Шольца и исказил его имя

Маск обругал Шольца и исказил его имя
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Маск назвал Шольца «придурком» из-за его слов про свободу слова в Европе
Маск назвал Шольца «придурком» из-за его слов про свободу слова в Европе Фото:

Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявлений о свободе слова. Он назвал немецкого политика «придурком» и намерено исказил его имя. 

«Позор этому придурку Оафу Шитцу!» — написал Маск в соцсети Х. Так бизнесмен отреагировал на выступление Шольца, во время которого он заявил, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.

Канцлер ФРГ назвал неприемлемой поддержку Илон Маска «ультраправым» силам в Европе, комментируя жест бизнесмена на инаугурации Трампа, который напомнил нацистское приветствие. Он подчеркнул, что свобода слова существует, но поддержка ультраправых позиций недопустима.

Это не первый случай, когда Маск оскорбляет Шольца, ранее он назвал его «болваном» и «дерьмом» перед выборами в Германии. Бизнесмен также исказил имя Шольца, написав: «Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет». Oaf на английском языке обозначает «болван», «уродливый», а shit — «дерьмо».

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Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его заявлений о свободе слова. Он назвал немецкого политика «придурком» и намерено исказил его имя.  «Позор этому придурку Оафу Шитцу!» — написал Маск в соцсети Х. Так бизнесмен отреагировал на выступление Шольца, во время которого он заявил, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций. Канцлер ФРГ назвал неприемлемой поддержку Илон Маска «ультраправым» силам в Европе, комментируя жест бизнесмена на инаугурации Трампа, который напомнил нацистское приветствие. Он подчеркнул, что свобода слова существует, но поддержка ультраправых позиций недопустима. Это не первый случай, когда Маск оскорбляет Шольца, ранее он назвал его «болваном» и «дерьмом» перед выборами в Германии. Бизнесмен также исказил имя Шольца, написав: «Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет». Oaf на английском языке обозначает «болван», «уродливый», а shit — «дерьмо».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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