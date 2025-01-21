«Страна.ua»: в Пентагоне уволили всех чиновников, отвечающих за Украину

В Пентагоне произошло массовое увольнение или отстранение чиновников, ответственных за вопросы, связанные с Украиной. Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала, который получил информацию от коллег из The Washington Post.
«Внимание: всех, кто отвечал за Украину, уволили или отстранили. Или собираются перевести на другие должности. Полная перезагрузка. Изменения точно будут. Новый формат отношений. Немного тревожно это все», — написал Бочкала на своей странице в социальной сети, передает «Страна.ua».
Согласно сообщению, в Пентагоне ожидается полная перезагрузка команды, занимающейся украинским направлением. Эти изменения могут повлечь за собой новый формат в отношениях и дальнейшие стратегические корректировки в подходах к взаимодействию с Украиной.
Недавно стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп инициировал масштабные очистки в государственных структурах, напоминает телеканал 360. В результате этих действий 51 сотрудник разведывательных служб был лишен доступа к секретным данным, а также произведена массовая увольнение ряда сотрудников Государственного департамента.
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