Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в достижении мира. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме.
«Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп в Белом доме. Эта фраза подчеркивает, что на пути к мирному урегулированию необходимы усилия со стороны всех участников конфликта.
Дональд Трамп также выразил надежду, что обе стороны конфликта проявят готовность к компромиссам. По его мнению, это является ключевым условием для достижения долгосрочного мира в регионе.
Президент России Владимир Путин определил направление стратегии России в отношении Украины после вступления в должность Дональда Трампа. В ходе встречи со сталыми членами Совета Безопасности, глава государства выразил готовность к диалогу с Вашингтоном. По мнению экспертов из URA.RU, российский президент демонстрирует новому американскому лидеру готовность к обновлению двусторонних отношений, однако с учетом интересов Москвы.
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