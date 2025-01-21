21 января 2025

Трамп рассказал, чего хочет Зеленский

Трамп: Зеленский хочет мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп рассказал о разговоре с Зеленским
Трамп рассказал о разговоре с Зеленским Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в достижении мира. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме.

«Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп в Белом доме. Эта фраза подчеркивает, что на пути к мирному урегулированию необходимы усилия со стороны всех участников конфликта.

Дональд Трамп также выразил надежду, что обе стороны конфликта проявят готовность к компромиссам. По его мнению, это является ключевым условием для достижения долгосрочного мира в регионе.

Президент России Владимир Путин определил направление стратегии России в отношении Украины после вступления в должность Дональда Трампа. В ходе встречи со сталыми членами Совета Безопасности, глава государства выразил готовность к диалогу с Вашингтоном. По мнению экспертов из URA.RU, российский президент демонстрирует новому американскому лидеру готовность к обновлению двусторонних отношений, однако с учетом интересов Москвы.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в достижении мира. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Белом доме. «Зеленский хотел бы мира. Он говорил мне об этом очень серьезно. Но для танго требуются двое, посмотрим, что произойдет», — заявил Трамп в Белом доме. Эта фраза подчеркивает, что на пути к мирному урегулированию необходимы усилия со стороны всех участников конфликта. Дональд Трамп также выразил надежду, что обе стороны конфликта проявят готовность к компромиссам. По его мнению, это является ключевым условием для достижения долгосрочного мира в регионе. Президент России Владимир Путин определил направление стратегии России в отношении Украины после вступления в должность Дональда Трампа. В ходе встречи со сталыми членами Совета Безопасности, глава государства выразил готовность к диалогу с Вашингтоном. По мнению экспертов из URA.RU, российский президент демонстрирует новому американскому лидеру готовность к обновлению двусторонних отношений, однако с учетом интересов Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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