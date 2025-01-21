Трамп похвалил Путина

47-й президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным. Такое мнение американский лидер высказал во время выступления в Белом доме
«Он (Путин — прим. URA.RU) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп в Белом доме.
Ранее 47-й президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов подчеркнул, что беседа позволит ему понять возможные сроки завершения украинского конфликта.
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