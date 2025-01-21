21 января 2025

Трамп похвалил Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп сказал, что Путин не уважал Байдена
Трамп сказал, что Путин не уважал Байдена Фото:

47-й президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным. Такое мнение американский лидер высказал во время выступления в Белом доме

«Он (Путин — прим. URA.RU) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп в Белом доме.

Ранее 47-й президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов подчеркнул, что беседа позволит ему понять возможные сроки завершения украинского конфликта.

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47-й президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным. Такое мнение американский лидер высказал во время выступления в Белом доме «Он (Путин — прим. URA.RU) не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена», — заявил Трамп в Белом доме. Ранее 47-й президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Глава Штатов подчеркнул, что беседа позволит ему понять возможные сроки завершения украинского конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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