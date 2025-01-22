На турецком горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошло сильное возгорание. В отеле Grand Kartal вспыхнул пожар, в результате которого погибли 76 человек. Ранения получили не менее 51 человека. Россиян среди пострадавших нет. По мнению зампреда Турецкого фонда пожарной защиты и образования, эксперта по пожарной безопасности Танера Кабоглу, огонь быстро распространился из-за недостатков в системах пожаротушения и отсутствия спринклерной системы, пишет Hurriyet. Подробнее о пожаре в турецком отеле — в фоторепортаже URA.RU.
Пламя охватило 12-этажное здание отеля Grand Kartal ночью, и за считанные минуты оно было полностью охвачено огнем. Согласно предварительным данным, источником огня стал четвертый этаж, где располагался ресторан. Быстрое распространение огня по всему зданию способствовало наличие множества деревянных элементов в отделке. Очевидцы сообщают, что пожарная сигнализация в гостинице не сработала.
В ходе проведения расследования были задержаны девять человек. Турецкий Высший совет по радио и телевидению ввел ограничения на освещение этого инцидента в СМИ. Кроме того, 22 января в стране был объявлен день национального траура.
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