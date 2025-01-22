Евросоюз не смог согласовать газовые санкции против России

В ЕС признали рост импорта СПГ из России
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Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России
Евросоюз увеличивает импорт СПГ из России Фото:

Евросоюз не смог согласовать санкции против российского натурального газа из-за отсутствия единой позиции стран-членов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также отметил увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.

«По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против... В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет», — передает РИА Новости слова Домбровскиса. Однако, как отметил еврокомиссар, объем поставок был значительно уменьшен, в том числе в связи с взрывами на газопроводах «Северный поток».

Домбровскис также подчеркнул, что действующие санкции ЕС оказывают эффект и их следует расширять, несмотря на текущие трудности. Для достижения успеха необходимо проявить единство и силу воли, подчеркнул он.

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Евросоюз не смог согласовать санкции против российского натурального газа из-за отсутствия единой позиции стран-членов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также отметил увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. «По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против... В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет», — передает РИА Новости слова Домбровскиса. Однако, как отметил еврокомиссар, объем поставок был значительно уменьшен, в том числе в связи с взрывами на газопроводах «Северный поток». Домбровскис также подчеркнул, что действующие санкции ЕС оказывают эффект и их следует расширять, несмотря на текущие трудности. Для достижения успеха необходимо проявить единство и силу воли, подчеркнул он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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