Евросоюз не смог согласовать газовые санкции против России

Евросоюз не смог согласовать санкции против российского натурального газа из-за отсутствия единой позиции стран-членов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он также отметил увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ.
«По натуральному газу мы не смогли согласовать санкции из-за отсутствия единогласия, некоторые страны выступили против... В то же время, мы видим, что импорт СПГ только растет», — передает РИА Новости слова Домбровскиса. Однако, как отметил еврокомиссар, объем поставок был значительно уменьшен, в том числе в связи с взрывами на газопроводах «Северный поток».
Домбровскис также подчеркнул, что действующие санкции ЕС оказывают эффект и их следует расширять, несмотря на текущие трудности. Для достижения успеха необходимо проявить единство и силу воли, подчеркнул он.
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