ВС РФ освободили Западное в Харьковской области

Армия РФ взяла под контроль Западное в Харьковской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы взяли под контроль село Западное в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... освободили населенный пункт Западное Харьковской области...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Там добавили, что в ходе боевых действий ВС РФ нанесли удары по живой силе и военной технике украинской стороны.
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