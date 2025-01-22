В Челябинске на площадке ТРК «Таганай» 15-16 февраля состоится второй исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима», посвященный культуре и быту древних жителей Аркаима. Гостей фестиваля ожидает показ реконструкций жилищ, элементы оружия, традиционные одежды и украшения того времени. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, экскурсиях и лекториях, сообщается на сайте продажи билетов «МТС Live Холл».
«В МТС Live Холле 15 и 16 февраля пройдет второй зимний исторический фестиваль. Гостей ждет культурная программа: выставка фотографий и артефактов, выступления творческих коллективов, интерактивные экскурсии по бронзовому веку, лекторий от ученых, которые расскажут о жителях того века. Также запланированы показы фильмов и мультфильмов о Стране городов, существовавшей в Челябинской области четыре тысячи лет назад», — сообщается на сайте.
В рамках фестиваля будут проводиться как платные, так и бесплатные мастер-классы по древним ремеслам — работа с глиной, камнем, металлом, тканью и бисером. Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести изделия народных умельцев, а дети смогут попробовать себя в роли археологов в большой песочнице. Вечерняя программа начнется после 18:00 с реконструкциями древних обрядов и выступлениями этнических коллективов. Детский билет обойдется в 200 рублей, а взрослый — в 300 рублей.
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