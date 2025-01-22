Бывший замглавы МЧС пойдет под суд за крупное мошенничество

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Уголовное дело в отношении Барышева теперь направлено в суд
Уголовное дело в отношении Барышева теперь направлено в суд Фото:

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы МЧС Павла Барышева. Ему предъявлены обвинения в совершении мошенничества и подделке доказательств, сообщили в СК. Уголовное дело в отношении Барышева теперь направлено в суд.

«Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении ... Павла Барышева. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в telegram-канале «Следком».

Следствием установлено, что Барышев в период с 2017 по 2019 год подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. В результате суд принял решение о выделении ему трехкомнатной квартиры в Московской области. Так Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 миллионов рублей.

Для гарантии исполнения приговора по вопросам уплаты штрафа, удовлетворения гражданского иска и взыскания имущественных требований следователь наложил арест на квартиру, похищенную бывшим замминистра МЧС. В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы и собраны доказательства, подтверждающие его вину.

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы МЧС Павла Барышева. Ему предъявлены обвинения в совершении мошенничества и подделке доказательств, сообщили в СК. Уголовное дело в отношении Барышева теперь направлено в суд. «Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении ... Павла Барышева. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в telegram-канале «Следком». Следствием установлено, что Барышев в период с 2017 по 2019 год подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. В результате суд принял решение о выделении ему трехкомнатной квартиры в Московской области. Так Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 миллионов рублей. Для гарантии исполнения приговора по вопросам уплаты штрафа, удовлетворения гражданского иска и взыскания имущественных требований следователь наложил арест на квартиру, похищенную бывшим замминистра МЧС. В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы и собраны доказательства, подтверждающие его вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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