Бывший замглавы МЧС пойдет под суд за крупное мошенничество

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-замглавы МЧС Павла Барышева. Ему предъявлены обвинения в совершении мошенничества и подделке доказательств, сообщили в СК. Уголовное дело в отношении Барышева теперь направлено в суд.
«Следственным комитетом России завершено расследование уголовного дела в отношении ... Павла Барышева. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере и фальсификации доказательств по гражданскому делу... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — написали в telegram-канале «Следком».
Следствием установлено, что Барышев в период с 2017 по 2019 год подделал и представил в суд официальные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением. В результате суд принял решение о выделении ему трехкомнатной квартиры в Московской области. Так Барышев причинил ущерб государству на сумму более 20 миллионов рублей.
Для гарантии исполнения приговора по вопросам уплаты штрафа, удовлетворения гражданского иска и взыскания имущественных требований следователь наложил арест на квартиру, похищенную бывшим замминистра МЧС. В рамках расследования были допрошены свидетели, проведены необходимые экспертизы и собраны доказательства, подтверждающие его вину.
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