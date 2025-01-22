В Тюмени сняли свою версию фильма «Субстанция» с прорубью. Видео

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Окунувшись в прорубь тюменка резко помолодела
Окунувшись в прорубь тюменка резко помолодела Фото:

В Тюмени сняли короткую версию фильма «Субстанция», в которой молодость к героине приходит после окунания в прорубь. Ролик опубликован в соцсетях.

«Сняли свою версию „Субстанции“. По-тюменски. Ну и чем мы хуже?» — написал тюменец @arthurbrutyan  в подписи к размещенному в его соцсетях видео.

В ролике женщина в возрасте окунается в прорубь. После она выныривает из нее значительно помолодевшей. Сюжет отсылает к фильму «Субстанция»: в нем героиня делала инъекции специального препарата и становилась молодой версией себя.

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В Тюмени сняли короткую версию фильма «Субстанция», в которой молодость к героине приходит после окунания в прорубь. Ролик опубликован в соцсетях. «Сняли свою версию „Субстанции“. По-тюменски. Ну и чем мы хуже?» — написал тюменец @arthurbrutyan  в подписи к размещенному в его соцсетях видео. В ролике женщина в возрасте окунается в прорубь. После она выныривает из нее значительно помолодевшей. Сюжет отсылает к фильму «Субстанция»: в нем героиня делала инъекции специального препарата и становилась молодой версией себя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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