Окунувшись в прорубь тюменка резко помолодела
В Тюмени сняли короткую версию фильма «Субстанция», в которой молодость к героине приходит после окунания в прорубь. Ролик опубликован в соцсетях.
«Сняли свою версию „Субстанции“. По-тюменски. Ну и чем мы хуже?» — написал тюменец @arthurbrutyan в подписи к размещенному в его соцсетях видео.
В ролике женщина в возрасте окунается в прорубь. После она выныривает из нее значительно помолодевшей. Сюжет отсылает к фильму «Субстанция»: в нем героиня делала инъекции специального препарата и становилась молодой версией себя.
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