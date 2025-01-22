У Молдавии не хватило денег на поездку на «Евровидение» в 2025 году

Молдавия не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2025» из-за того, что это требует слишком значительных затрат. Об этом заявили в румынских СМИ.
«Решение [об отказе от участия Молдавии в „Евровидении“] было принято „после подробного анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем“, — передали на сайте телеканала Moldova 1 слова организаторов. Там подчеркнули, что участие в „Евровидении“ сопряжено со значительными затратами, в частности, на продвижение артиста, оплату его поездки и проживания, на техническое оборудование, сценическое производство и прочее. При этом взнос за участие составляет более 20 тысяч евро.
Основной же причиной глава телеканала Moldova 1 Аркадий Дурнеску назвал некоторые проблемы, выявленные при отборе исполнителей, которые могли бы представить страну на международном конкурсе. По его словам, причиной отказа Молдавии от участия в «Евровидении» является снижение общественного интереса и общего кеачества произведений искусства и перформанса. Такой результат отбора вызвал негативную реакцию как среди исполнителей, так и в обществе. Они призвали к реформе процесса отбора музыкантов.
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