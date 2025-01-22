В Челябинске в выходные для детей устроят забавы и битву «стенка на стенку». Афиша

23 января 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Праздник русских зимних забав проведут в субботу в парке «Семь прудов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в выходные, 25 и 26 января, детей зовут на день рождения Снеговика и борьбу «стенка на стенку». Также подросткам предлагают посетить экскурсию в питомнике растений и сходить на фильм «Пришелец», снятый в Челябинской области. О том, где пройдут кинопоказы, праздники и русские зимние забавы — в материале URA.RU. Зимние развлечения: дискотеки на катке и День Снеговика В парке имени Гагарина до конца января буду проходить музыкальные вечера. В субботу, 25 января, вечеринка будет посвящена русскому року, а 26 января — хитам 90-00-х годов. Музыкальными считаются последние три сеанса, стоимость от 150 до 200 рублей. На катке в горсаду имени Пушкина 25 января пройдет мастер-класс с фигуристами спортшколы «Тодес». Для участия необходимо приобрести билет на каток стоимостью 100-150 рублей. В парке имени Тищенко устроят путешествие к Щелкунчику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мастер-классы в приемной Деда Мороза и Снегурочки 25 и 26 января проведут в парке «Металлург». Занятия будут проходить в модульном здании на территории парка. Участие бесплатное. Там же, в доме «Аквариум», состоится путешествие по сказке «Щелкунчик и мышиный король». Стоимость — от 130 рублей. День рождение Снеговика предлагают отметить 25 января в сквере «Шершни». Гостям обещают активности и веселье. Вход свободный. Русские зимние забавы устроят 25 января в поселке Красное Поле в парке «Семь прудов». В рамках мероприятия устроят игру «Кила», борьбу «стенка на стенку» (взрослую и детскую), забавы и другие состязания. Также будет открыт каток, хаски-центр. Участникам праздника предложат горячий чай и угощения. Посещение бесплатное. Кинопоказы Фильм «Пришелец» расскажет, как слабослышащий мальчик, живущий в доме из мусора, пытается связаться с инопланетянами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В киноцентре Оболенского 25 января представят фильм «Пришелец», снятый в Челябинской области. Сюжет кинокартины расскажет историю мальчика Леши из уральской деревни, который пытается связаться с другими цивилизациями. Там же 26 января покажут фильм «Анна: от 6 до 18» — документальное кино и эксперимент Никиты Михалкова, в котором его дочь в течение 12 лет отвечает на одни и те же вопросы. Посещение сеансов бесплатное. Что проводят библиотеки: показ диафильмов и интеллектуальные игры Детская библиотека № 10 имени Преображенской 26 января проводит для детей просмотр диафильма «Мороз Иванович». Мероприятие бесплатное. В библиотеке для молодежи 26 января устроят «Штурм шестого континента». В рамках игры подросткам нужно будет расшифровать радиограмму, наловить рыбы для тюленей и даже ощутить себя пингвинами. Вход свободный. Экскурсия в питомник растений и семинар про кошек Проект «Айда со мной» устраивает экскурсию в питомник комнатных и садовых растений. Участников мероприятия познакомят с разными видами растений и расскажут основные принципы ухода за ними. Для детей проведут игры на открытом воздухе. Кроме того, ожидается мастер-класс по высадке. Стоимость поездки — от 450 рублей. Челябинцев научат составлять правильный рацион домашним питомцам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В котокафе «Мягкие лапки» 25 января подростков и взрослых научат правильно ухаживать за кошками. Слушателям лекции подскажут, чем лучше кормить питомца для того, чтобы сохранить его здоровье. Семинар проведет ветеринарный врач-диетолог. Стоимость билета — от 240 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 25 и 26 января, детей зовут на день рождения Снеговика и борьбу «стенка на стенку». Также подросткам предлагают посетить экскурсию в питомнике растений и сходить на фильм «Пришелец», снятый в Челябинской области. О том, где пройдут кинопоказы, праздники и русские зимние забавы — в материале URA.RU. В парке имени Гагарина до конца января буду проходить музыкальные вечера. В субботу, 25 января, вечеринка будет посвящена русскому року, а 26 января — хитам 90-00-х годов. Музыкальными считаются последние три сеанса, стоимость от 150 до 200 рублей. На катке в горсаду имени Пушкина 25 января пройдет мастер-класс с фигуристами спортшколы «Тодес». Для участия необходимо приобрести билет на каток стоимостью 100-150 рублей. Мастер-классы в приемной Деда Мороза и Снегурочки 25 и 26 января проведут в парке «Металлург». Занятия будут проходить в модульном здании на территории парка. Участие бесплатное. Там же, в доме «Аквариум», состоится путешествие по сказке «Щелкунчик и мышиный король». Стоимость — от 130 рублей. День рождение Снеговика предлагают отметить 25 января в сквере «Шершни». Гостям обещают активности и веселье. Вход свободный. Русские зимние забавы устроят 25 января в поселке Красное Поле в парке «Семь прудов». В рамках мероприятия устроят игру «Кила», борьбу «стенка на стенку» (взрослую и детскую), забавы и другие состязания. Также будет открыт каток, хаски-центр. Участникам праздника предложат горячий чай и угощения. Посещение бесплатное. В киноцентре Оболенского 25 января представят фильм «Пришелец», снятый в Челябинской области. Сюжет кинокартины расскажет историю мальчика Леши из уральской деревни, который пытается связаться с другими цивилизациями. Там же 26 января покажут фильм «Анна: от 6 до 18» — документальное кино и эксперимент Никиты Михалкова, в котором его дочь в течение 12 лет отвечает на одни и те же вопросы. Посещение сеансов бесплатное. Детская библиотека № 10 имени Преображенской 26 января проводит для детей просмотр диафильма «Мороз Иванович». Мероприятие бесплатное. В библиотеке для молодежи 26 января устроят «Штурм шестого континента». В рамках игры подросткам нужно будет расшифровать радиограмму, наловить рыбы для тюленей и даже ощутить себя пингвинами. Вход свободный. Проект «Айда со мной» устраивает экскурсию в питомник комнатных и садовых растений. Участников мероприятия познакомят с разными видами растений и расскажут основные принципы ухода за ними. Для детей проведут игры на открытом воздухе. Кроме того, ожидается мастер-класс по высадке. Стоимость поездки — от 450 рублей. В котокафе «Мягкие лапки» 25 января подростков и взрослых научат правильно ухаживать за кошками. Слушателям лекции подскажут, чем лучше кормить питомца для того, чтобы сохранить его здоровье. Семинар проведет ветеринарный врач-диетолог. Стоимость билета — от 240 рублей.