Пермяки схитрили, чтобы за бесценок выкупить землю у мэрии

Жители Перми схитрили, чтобы выкупить земельные участки у властей краевой столицы за 1,5% от кадастровой стоимости без проведения торгов. Горожане предоставили документы на объекты капитального строительства, которые по факту оказались временной недвижимостью.
«В прошлом году выявлены четыре случая обращения граждан, когда объект недвижимости на участке фактически отсутствовал. В качестве жилого дома собственники показывали временный объект, так называемый „летающий домик“, у которого нет капитального фундамента и объект легко переместить на другой участок», — сообщается на сайте мэрии Перми.
Власти напоминают — для того, чтобы получить скидку в 98,5% от кадастровой стоимости земли без проведения торгов, нужно достроить и зарегистрировать индивидуальный жилой дом на участке. Наличие зарегистрированного объекта проверяется при каждой сделке купли-продажи. Специалисты выезжают на место и проводят осмотр участка и недвижимости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!