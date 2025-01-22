У Блиновской найден новый крупный долг

Из-за нового долга Блиновская должна банку более полумиллиарда рублей
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К общему долгу Блиновской добавилось 269 миллионов рублей
К общему долгу Блиновской добавилось 269 миллионов рублей Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Арбитражный суд Москвы вынес решение по новому иску кредиторов в отношении Блиновской. Согласно СМИ, теперь общий размер долга составляет свыше полумиллиарда рублй.

«Блогерша покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 млн рублей на 20 с лишним лет. Но семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось 269 млн долга», — передает Life.ru. По данным источника, общая сумма, которую Блиновская сейчас должна выплатить банку — 569 млн рублей.

Ранее арест Блиновской продлили до 2 мая. Она обвиняется в незаконной финансовой деятельности через подконтрольные юридические лица и неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. Об этом писал «Царьград».

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Арбитражный суд Москвы вынес решение по новому иску кредиторов в отношении Блиновской. Согласно СМИ, теперь общий размер долга составляет свыше полумиллиарда рублй. «Блогерша покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 млн рублей на 20 с лишним лет. Но семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось 269 млн долга», — передает Life.ru. По данным источника, общая сумма, которую Блиновская сейчас должна выплатить банку — 569 млн рублей. Ранее арест Блиновской продлили до 2 мая. Она обвиняется в незаконной финансовой деятельности через подконтрольные юридические лица и неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. Об этом писал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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