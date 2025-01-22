У Блиновской найден новый крупный долг

Арбитражный суд Москвы вынес решение по новому иску кредиторов в отношении Блиновской. Согласно СМИ, теперь общий размер долга составляет свыше полумиллиарда рублй.
«Блогерша покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 млн рублей на 20 с лишним лет. Но семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось 269 млн долга», — передает Life.ru. По данным источника, общая сумма, которую Блиновская сейчас должна выплатить банку — 569 млн рублей.
Ранее арест Блиновской продлили до 2 мая. Она обвиняется в незаконной финансовой деятельности через подконтрольные юридические лица и неуплате налогов на сумму 906 млн рублей. Об этом писал «Царьград».
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