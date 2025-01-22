Прокуратура Челябинска контролирует устранение аварии с водоснабжением на ЧМЗ

Прокуратура Металлургического района Челябинска взяла под контроль устранение последствий аварии на сетях водоснабжения по улице Кавказской, которая произошла 22 января. В результате происшествия без холодной воды остались несколько многоквартирных и частных домов, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«Прокуратура Металлургического района Челябинска контролирует устранение аварии на сетях водоснабжения, в результате которой без воды остались жители многоквартирных и частных домов. По предварительным данным, произошло повреждение трубы холодного водоснабжения. Прокурор района Евгений Баев выехал на место для контроля за полнотой принимаемых мер к устранению аварии», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что проводятся работы по устранению повреждений и откачка воды. Ситуацию также прокомментировала МУП «ПОВВ». В telegram-канале горводканала заявили, что к устранению нештатной ситуации приступили оперативно.
«В зоне ограничения ресурса: ул. 50-летия ВЛКСМ 45,47,49, Кавказская 29, Аральская 212, Кавказская (20 домов в частном секторе). Альтернативное водоснабжение: водомат расположенный по ул. 50-летия ВЛКСМ 43б переведен в бесплатный режим, в период с 18:50 до 23:00», — сообщили в telegram-канале.
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