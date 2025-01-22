Искры заметили возле лесного массива, архивное фото
Жители Ноябрьска (ЯНАО) сообщают об искрах, которые заметили в городе. На место отправлены и сотрудники управления городского хозяйства, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту агентства.
«Сотрудники выехали на место происшествия, устанавливаются причины случившегося», — сообщили в мэрии Ноябрьска. Сильные порывы ветра и метели могли стать причиной произошедшего, уточняют в пресс-службе.
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