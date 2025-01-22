В Ноябрьске жители обратили внимание на искры в городе. Видео

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Искры заметили возле лесного массива, архивное фото
Искры заметили возле лесного массива, архивное фото Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) сообщают об искрах, которые заметили в городе. На место отправлены и сотрудники управления городского хозяйства, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту агентства.

«Сотрудники выехали на место происшествия, устанавливаются причины случившегося», — сообщили в мэрии Ноябрьска. Сильные порывы ветра и метели могли стать причиной произошедшего, уточняют в пресс-службе.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) сообщают об искрах, которые заметили в городе. На место отправлены и сотрудники управления городского хозяйства, сообщили в пресс-службе мэрии корреспонденту агентства. «Сотрудники выехали на место происшествия, устанавливаются причины случившегося», — сообщили в мэрии Ноябрьска. Сильные порывы ветра и метели могли стать причиной произошедшего, уточняют в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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