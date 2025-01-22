22 января 2025

Мэр Нижнего Тагила поздравил ветерана ВОВ с 100-летним юбилеем. Видео

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Вениамин Соболев награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени (архивное фото)
Вениамин Соболев награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени (архивное фото) Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Вениамина Соболева. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Для меня большая честь пожать руку такому человеку! Пожелал Вениамину Александровичу крепкого здоровья и как можно дольше оставаться в строю!» — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что ветерана также поздравили телеграммой президент страны Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вениамин Соболев воевал с 1941 по 1945 год. Ветеран награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил с 100-летием ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Вениамина Соболева. Об этом он сообщил в соцсетях. «Для меня большая честь пожать руку такому человеку! Пожелал Вениамину Александровичу крепкого здоровья и как можно дольше оставаться в строю!» — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он отметил, что ветерана также поздравили телеграммой президент страны Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Вениамин Соболев воевал с 1941 по 1945 год. Ветеран награжден орденами Красной Звезды и Красного Знамени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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