Сегодня в рубрике «Голос поколения» курганские дети и подростки рассказали о том, что, кроме соцсетей и компьютерных игр, способно их заинтересовать. 26 января отмечается Международный день без интернета, и мы задали ребятам вопрос: «Представь, что в стране отключили интернет, чем ты займешься в этот день?» Ответы курганских школьников — в материале URA.RU.
Сафина, 13 лет
Буду спать или читать книги, которые еще не дочитала. Или рисовать.
Кира и Арина, 15 лет
Я бы прибралась дома. Позвала подругу в гости и провела бы время с ней, ответила Кира. Арина же заявила: если бы на весь день отключили интернет, я бы провела больше времени с близкими мне людьми.
Ира, 16 лет
Вернулась после учебы домой. И легла спать.
Костя, 17 лет
Встречусь с другом, пойдем с ним гулять. Или просто пообщаемся по телефону.
Тимофей, девять лет
Я бы гулял, рисовал. Играл в настольные игры.
Лера, восемь лет
Рисовать или буду спать. И еще можно выйти погулять.
Вика, 10 лет
Я буду рисовать, играть с сестрой, играть в музыкальный коврик. Работать 3D ручкой, плести из резинок, играть в парикмахерскую, ухаживать за игрушками, прибираться.
Кирилл, 16 лет
Если бы интернет отключили на один день, я бы провел время, читая книги. Гулял бы на свежем воздухе, занимался спортом или проводил время с семьей и друзьями.
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