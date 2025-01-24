24 января 2025

Играть в парикмахерскую, прибираться, гулять и спать: юные курганцы признались, чем займутся без интернета

Курганские дети мечтают выспаться
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети хотят провести время с друзьями и выспаться
Дети хотят провести время с друзьями и выспаться Фото:

Сегодня в рубрике «Голос поколения» курганские дети и подростки рассказали о том, что, кроме соцсетей и компьютерных игр, способно их заинтересовать. 26 января отмечается Международный день без интернета, и мы задали ребятам вопрос: «Представь, что в стране отключили интернет, чем ты займешься в этот день?» Ответы курганских школьников — в материале URA.RU.

Сафина, 13 лет

Буду спать или читать книги, которые еще не дочитала. Или рисовать.

Кира и Арина, 15 лет

Я бы прибралась дома. Позвала подругу в гости и провела бы время с ней, ответила Кира. Арина же заявила: если бы на весь день отключили интернет, я бы провела больше времени с близкими мне людьми. 

Ира, 16 лет

Вернулась после учебы домой. И легла спать.

Костя, 17 лет

Встречусь с другом, пойдем с ним гулять. Или просто пообщаемся по телефону.

Тимофей, девять лет

Я бы гулял, рисовал. Играл в настольные игры.

Лера, восемь лет

Рисовать или буду спать. И еще можно выйти погулять.

Вика, 10 лет

Я буду рисовать, играть с сестрой, играть в музыкальный коврик. Работать 3D ручкой, плести из резинок, играть в парикмахерскую, ухаживать за игрушками, прибираться.

Кирилл, 16 лет

Если бы интернет отключили на один день, я бы провел время, читая книги. Гулял бы на свежем воздухе, занимался спортом или проводил время с семьей и друзьями.

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Сегодня в рубрике «Голос поколения» курганские дети и подростки рассказали о том, что, кроме соцсетей и компьютерных игр, способно их заинтересовать. 26 января отмечается Международный день без интернета, и мы задали ребятам вопрос: «Представь, что в стране отключили интернет, чем ты займешься в этот день?» Ответы курганских школьников — в материале URA.RU. Сафина, 13 лет Буду спать или читать книги, которые еще не дочитала. Или рисовать. Кира и Арина, 15 лет Я бы прибралась дома. Позвала подругу в гости и провела бы время с ней, ответила Кира. Арина же заявила: если бы на весь день отключили интернет, я бы провела больше времени с близкими мне людьми.  Ира, 16 лет Вернулась после учебы домой. И легла спать. Костя, 17 лет Встречусь с другом, пойдем с ним гулять. Или просто пообщаемся по телефону. Тимофей, девять лет Я бы гулял, рисовал. Играл в настольные игры. Лера, восемь лет Рисовать или буду спать. И еще можно выйти погулять. Вика, 10 лет Я буду рисовать, играть с сестрой, играть в музыкальный коврик. Работать 3D ручкой, плести из резинок, играть в парикмахерскую, ухаживать за игрушками, прибираться. Кирилл, 16 лет Если бы интернет отключили на один день, я бы провел время, читая книги. Гулял бы на свежем воздухе, занимался спортом или проводил время с семьей и друзьями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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