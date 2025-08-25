Источник выяснил, действительно ли Турция пошлет войска на Украину

Турция на данный момент не имеет конкретной концепции или планов по возможной отправке войск на Украину в качестве гарантов безопасности. Об этом сообщил турецкий дипломатический источник.
«Пока нет никакой ясности и концепции по этому проекту. Все на уровне обсуждений. Очень много спекуляций на эту тему в прессе, особенно в зарубежной», — передает РИА Новости слова дипломатического источника. Тот подчеркнул, что информация, появляющаяся в зарубежной и турецкой прессе, носит спекулятивный характер, и призвал всех полагаться только на официальные данные от властей Турции.
Ранее гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в Минобороны Турции сообщал, что Анкара считает преждевременными любые рассуждения о возможной миротворческой миссии на Украине до достижения соглашения о прекращении огня. Дипломатический источник уточнял, что Турция не принимала никаких конкретных решений относительно предоставления Украине гарантий безопасности.
Эта информация появилась после распространившихся в СМИ слухов о том, что турецкая сторона рассматривает возомжность отправки войск на украинскую территорию в рамках миротворческой миссии. Посол Киева в Анкаре Нариман Джелялов заявлял о готовности Турции отправить военных, пишет MK.RU.
Отправка миротворческого военного контингента на Украину обсуждается с весны 2025 года, однако особенно активным оно стало после встречи президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами, в том числе, лидерами так называемой «коалиции желающих» (стран, которые поддерживают Киев). После этого президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие лидеры начали делать заявления о гарантиях безопасности Киеву.
