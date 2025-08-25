На должность главы Верховного суда появился опытный кандидат

Генеральный прокурор России Игорь Краснов подал заявление на вакантную должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщил председатель Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин. Документы поступили в коллегию, которая рассматривает кандидатов на высшие судебные посты.
«В Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации поступило заявление генерального прокурора Российской Федерации Краснова Игоря Викторовича на вакантную должность председателя Верховного суда Российской Федерации», — сообщил Тимошин. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что кандидатуру Краснова должны также будут утвердить президент России и Совет Федерации, если коллегия даст положительное заключение.
Игорь Краснов занимает пост генпрокурора с января 2020 года, в январе 2025 года он был переназначен президентом Владимиром Путиным. Краснов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и Почетной грамотой президента РФ. 22 августа Путин присвоил ему звание заслуженного юриста России.
Ранее пост председателя Верховного суда РФ занимала Ирина Подносова. Однако она скончалась на 72-м году жизни. В конце июля Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации начала процесс подбора кандидата на вакантную должность: он должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет профессионального стажа. Кроме того, кандидаты не должны иметь судимостей, гражданств других стран или заболеваний, препятствующих выполнению обязанностей. Если претендент не имел опыта работы судьей, он должен сдать квалификационный экзамен, если не обладает ученой степенью или званием «Заслуженный юрист РФ».
