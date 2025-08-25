Праздник Семистрельной иконы Божией Матери: что она означает и как молиться

Православные верующие 26 августа чтут икону Божией Матери «Семистрельная» — образ, который с древности почитается как защитник от злобы и вражды. Икона с семью стрелами, пронзающими сердце Богородицы, напоминает о необходимости смирения и покаяния. В чем ее символика, чем она отличается от схожего образа «Умягчение злых сердец» и о каких чудесах свидетельствует — в материале URA.RU.
Когда отмечают Семистрельную икону в 2025 году
Память иконы Божией Матери «Семистрельная», как и родственного образа «Умягчение злых сердец», совершается ежегодно 26 августа (по новому стилю). Этот день установлен Русской православной церковью как дата особого почитания и молитвенного обращения к Богородице.
Традиция празднования восходит к XIX веку и связана с многочисленными чудесами, явленными через молитвы перед образом. Кроме того, икона вспоминается в первое воскресенье после Троицы — в Неделю всех святых, что связано с историей избавления Вологды от эпидемии холеры.
История Семистрельной иконы
Точный автор и время написания иконы неизвестны, однако большинство исследователей относят ее к северорусской иконописной школе XV века. Первообраз прославился в Вологодской губернии.
По преданию, крестьянин, страдавший тяжелой болезнью, во сне получил откровение о чудотворном образе, находящемся в храме апостола Иоанна Богослова. Там он увидел, что икона использовалась как обычная доска — ступенька лестницы на колокольню. Долгие годы святыня лежала лицом вниз, покрытая грязью и пылью.
После молитв перед очищенным образом больной исцелился. Это событие стало началом особого почитания иконы. Позднее она не раз являла чудеса. Особенно прославилась Семистрельная икона в 1830 году, когда в Вологде свирепствовала холера: с образом прошли крестным ходом, и болезнь пошла на спад.
До революции икона находилась в Иоанно-Богословской церкви, но после 1917 года ее следы потерялись. Сохранились лишь списки. Один из древнейших хранится в Вологде, в Свято-Лазаревской церкви, куда он был перенесен в 1945 году. Сегодня известны также мироточивые списки в Москве (в храме Архангела Михаила) и в подмосковной деревне Бачурино.
Иконографический образ
На иконе изображена Богородица без Богомладенца, склонившая голову и пронзенная семью мечами или стрелами: четыре расположены с одной стороны, три — с другой. Это необычное изображение восходит к словам Симеона Богоприимца из Евангелия от Луки (Лк. 2:34–35): «И Тебе Самой оружие пройдет душу».
Эти слова были сказаны при встрече с Марией в Иерусалимском храме, когда она принесла сорокадневного Младенца. Значат они то, что лишь пройдя через горнило собственных испытаний, субъект обретает способность по-настоящему сопереживать чужим бедам.
Важно не путать «Семистрельную» с иконой «Умягчение злых сердец». Хотя образы схожи, расположение оружия различается: на «Умягчении» — по три меча с каждой стороны и один снизу, а на «Семистрельной» — семь стрел по бокам. Эти два образа относятся к одному иконографическому типу, символизирующему сострадание Богородицы, но имеют разную историю.
Что символизирует Семистрельная икона
Семь мечей имеют несколько толкований
- Семь смертных грехов, которые причиняют боль сердцу Богородицы;
- Полнота страданий Девы Марии во время земной жизни, особенно во время крестных мук Христа;
- Скорби человечества, которые принимает на себя Божья Матерь, заступаясь за людей.
Число семь в православной традиции символизирует полноту, завершенность, а стрелы — орудия страданий. Поэтому икона напоминает верующим о необходимости покаяния, борьбы с злобой и ненавистью, стремления к миру и милосердию.
Как молиться Семистрельной иконе
Церковь рекомендует молиться перед образом об умягчении злых сердец, примирении с врагами, защите от злобы, зависти и бедствий. Часто к ней обращаются матери за детей, а также люди, оказавшиеся в конфликтных ситуациях. Молитва должна быть искренней, произноситься в состоянии смирения, без злых помыслов.
Рекомендации для молитвы
- Начните с крестного знамения и чтения «Отче наш»;
- Прочитайте тропарь и кондак иконы (или акафист);
- Сформулируйте личную просьбу, избегая пожеланий зла другим;
- Завершите благодарением Богородице и Христу.
Молиться можно как дома, так и в храме. Главное — искренность и готовность работать над собой.
Как почитание Семистрельной иконы помогает в трудные времена
История иконы подтверждает: верующие испокон веков обращались к Богородице в самые тяжелые моменты. Чудеса, связанные с образом, происходили во время эпидемий, войн, личных бед. Но Церковь напоминает: сама по себе икона не является магическим оберегом. Она становится источником духовной помощи только тогда, когда молитва идет от сердца, а человек стремится к изменению жизни.
Икона помогает
- Умиротворить вражду и смягчить ожесточенные сердца;
- Сохранить мир в семье и преодолеть ссоры;
- Защититься от злобы, зависти, клеветы;
- Справиться с внутренними переживаниями, тревогами и обидами;
- Найти силы для покаяния и прощения.
Как верующим провести этот день
В день празднования, 26 августа, православные посещают храм, участвуют в литургии, ставят свечи перед иконой Божией Матери и читают акафист «Семистрельной». Многие совершают домашнюю молитву и стараются провести день в мире и смирении, избегая ссор, злых слов, осуждений. Хорошо, если день пройдет в добрых делах — помощи ближним, милостыне.
Что можно сделать
- Исповедоваться и причаститься;
- Помолиться за семью, детей, попросить о мире;
- Прочитать Евангелие, уделить время духовной литературе;
- Украсить домашний иконостас цветами, поставить лампаду.
Семистрельная икона Божией Матери — святыня, которая напоминает каждому христианину о силе молитвы, важности любви и смирения. Ее образ — духовный ориентир, помогающий верующему найти мир в сердце, избавиться от злобы и приблизиться к Богу.
