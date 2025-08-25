Лидер азербайджанцев на Урале просит к себе в одиночку сокамерника

Находиться в камере одному опасно для здоровья Шахина Шыхлински
Находиться в камере одному опасно для здоровья Шахина Шыхлински
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

Глава азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински, который сидит в одиночной камере СИЗО №1 Екатеринбурга, просит подселить к себе сокамерника. Об этом URA.RU рассказал председатель региональной общественно-наблюдательной комиссии (ОНК) Владимир Попов, который побывал у заключенного. 

«Шыхлински сидит в одиночке, размером с избушку на курьих ножках. Она отремонтированная и соответствует нормативам, но для такого крупного человека мала. Он в стесненных обстоятельствах», — прокомментировал положение азербайджанского лидера Попов. 

По его словам, Шыхлински ни на что не жаловался, а напротив подчеркнул корректное отношение к нему со стороны персонала СИЗО. Устраивают его и быт, и еда. Главная проблема — здоровье, которое серьезно пошатнулось у азербайджанца за решеткой. 

«Он пожилой и больной человек, который считает, что ничего противозаконного не сделал, а оказался жертвой обстоятельств. У него есть заболевание, при котором может понадобиться экстренная помощь. Желательно, чтобы у Шыхлински камера была не одиночная и рядом был сокамерник, чтобы в случае чего поднять тревогу и вызвать врачей», — объяснил Попов. 

Члены ОНК доложили о ситуации свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Правозащитники обозначат проблему и начальству ГУФСИН. Шахин Шыхлински был задержан в начале августа в Москве, где, по неофициальной информации, якобы скрывался в посольстве Азербайджана. Предварительно, его обвиняют в покушении на убийство. Сам он отрицает вину.

Перед этим в Екатеринбурге было задержано девять азербайджанцев. По версии следователей, они являются членами этнической преступной группы и причастны к убийствам и покушению на убийство в 2000-е годы.

