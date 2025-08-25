Туристы разбились насмерть из-за порвавшегося каната на зиплайне под Самарой. Видео

Местные жители сообщили, что канат, который оборвался, давно пора было обновить
Местные жители сообщили, что канат, который оборвался, давно пора было обновить Фото:

В Самарской области двое туристов разбились насмерть из-за порвавшегося каната при спуске на зиплайне. По данным telegram-каналов, мужчина и девушка упали с высоты 30 метров, катаясь на экстремальном аттракционе в Кинельском районе.

«Двое туристов разбились насмерть при спуске на зиплайне под Самарой. Канат порвался, мужчина и девушка упали с высоты около 30 метров», — пишет telegram-канал Shot.

По данным источника, трагедия произошла 23 августа: во время спуска произошел обрыв каната, из-за чего 37-летние мужчина и женщина упали с большой высоты. После падения туристы еще подавали признаки жизни, но спустя время они скончались. Мужчина умер на месте, женщины не стало в этот же день в больнице.

По словам очевидцев, организатор резко дернул трос при спуске, который зацепился за несущие конструкции и перетер их, в результате чего мужчина с женщиной полетели вниз. Местные жители заявили, что канат был достаточно старый и его давно было пора обновить. По данному факту возбуждено уголовное дело.

