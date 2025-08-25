Задержки и отмены: что происходит с авиарейсами в России 25 августа 2025 года, онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 25 августа 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.
Ограничения воздушного пространства и их последствия 25 августа 2025
По данным авиакомпании «Аэрофлот», в связи с введением ограничений воздушного пространства 24 августа было отменено 24 рейса. Представители перевозчика сообщили, что пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств.
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 24 августа были отменены 90 рейсов на вылет за 20 часов ограничений, еще около 80 задержались более чем на два часа, а 42 рейса были направлены на запасные аэродромы. Хотя ограничения в большинстве аэропортов были сняты, их последствия продолжают влиять на расписание 25 августа.
Задержки в московских аэропортах 25 августа 2025
Задержки в Шереметьево 25 августа 2025
Рейс SU 1518 в Горно-Алтайск задерживается на час — вместо запланированного вылета в 09:35 он отправится в 10:35. Рейс SU 1486 в Красноярск вылетит в 10:50 вместо 09:50. Также задерживается рейс SU 1002 в Калининград — вылет перенесен с 10:00 на 10:55.
Что касается прилетов, значительные задержки наблюдаются у рейсов из Кемерово (SU 1451, задержка более 3 часов), Томска (SU 1531, задержка более 2,5 часов) и Петропавловска-Камчатского (SU 1731, задержка более 2,5 часов).
Задержки во Внуково 25 августа 2025
В аэропорту Внуково также фиксируются задержки рейсов. Наиболее серьезной стала задержка рейса DP 6809 авиакомпании «Победа» в Киров — вылет перенесен с 08:05 на 09:40.
Также задерживаются рейсы в Казань: DP 6841 вылетит в 09:45 вместо 08:50, а DP 6843 задерживается на несколько минут. Рейс в Анталью DP 859 задерживается до 10:55 вместо планируемого вылета в 09:20.
На прилет задерживаются несколько рейсов, включая DP 714 из Самарканда (прибытие в 10:44 вместо 08:15) и рейсы из Стамбула, Баку и Сочи.
Задержки в Домодедово 25 августа 2025
В аэропорту Домодедово ситуация также сложная. Рейс U6 273 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Екатеринбург задерживается до 09:00 вместо запланированного вылета в 08:25. Рейс U6 371 в Калининград задерживается более чем на 2,5 часа — до 11:35.
Особенно сильные задержки у рейсов в региональные города: U6 1387 во Владикавказ задерживается до 13:25 (вместо 10:05), U6 627 в Калининград — до 14:25 (вместо 11:10), а U6 1343 в Махачкалу — до 15:05 (вместо 11:30).
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у U6 2710 из Оша (прибытие в 14:50 вместо 10:20) и U6 106 из Иркутска (прибытие в 12:30 вместо 08:30).
Задержки в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург) 25 августа 2025
В аэропорту Пулково на утро 25 августа наблюдается несколько существенных задержек. Рейс FV 6563 в Сочи задерживается на 2 часа — до 10:05 вместо запланированных 08:05. Рейс FV 6463 в Челябинск вылетит в 11:00 вместо 08:35.
Значительно задерживаются рейсы в Казань: N4 243 авиакомпании Nordwind вылетит в 12:25 вместо 09:05 (задержка более 3 часов), а рейс 5N 597 SmartAvia — в 10:35 вместо 09:05.
Среди прилетающих рейсов серьезные задержки у U6 223 из Екатеринбурга (прибытие в 13:40 вместо 09:55), N4 318 из Кемерово (прибытие в 13:30 вместо 09:40) и FV 6112 из Нижневартовска (прибытие в 13:45 вместо 09:30).
Задержки в региональных аэропортах России 25 августа 2025
Задержки во Владивостоке 25 августа 2025
В аэропорту Владивостока с прибытием и вылетом задерживаются 11 самолетов. Рейс S7-5203 из Новосибирска вместо 07:50 прибудет в 09:40. Самолет из Санкт-Петербурга рейсом U6-365, который должен был прилететь в 09:00, задерживается до 11:45.
С вылетом из Владивостока задерживается самолет в Новосибирск рейсом S7-5204 до 10:40 вместо 08:55. Рейс U6-366 в Екатеринбург вместо 10:20 вылетит в 12:55. Особенно серьезная ситуация с рейсом SU-856 в Санью, который вместо 21:00 вылетит в 04:00 26 августа.
Задержки в Екатеринбурге 25 августа 2025
В аэропорту Кольцово задержано пять рейсов в российские и заграничные города. Задержки варьируются от одного до девяти часов. Пассажирам борта до Шарм-эль-Шейха от AlMasria Universal Airlines придется ждать около девяти часов — по расписанию самолет должен был вылететь 25 августа из Екатеринбурга в 05:35, а сейчас вылет запланирован на 14:25.
Самолет от «Уральских авиалиний» задерживается в Санкт-Петербург на три часа, в Сочи — почти на час. Рейс в Анталью от Southwind Airlines переносится с 04:30 на 10:50. Борт от «России» в Санкт-Петербург задерживается на четыре с половиной часа.
Задержки в Челябинске 25 августа 2025
В аэропорту имени Игоря Курчатова задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Антальи, вылет в Москву отменен. Для рейса «Уральских авиалиний» с турецкого курорта время ожидания составило около пяти часов, из Санкт-Петербурга — меньше двух часов.
Рейс «Аэрофлота» в Москву на 12:30 отменен, согласно данным онлайн-табло аэропорта.
Задержки в Томске 25 августа 2025
В аэропорту Томска задержано прибытие и обратное убытие всех московских рейсов и одного петербургского. Протяженность задержек варьируется от 44 минут (рейс 1542 «Аэрофлота» Москва — Томск) до 3 часов 17 минут (рейс 309 Nordwind Санкт-Петербург — Томск).
Соответственно, задерживается и обратный вылет бортов из Томска — от 1 часа 10 минут до 3 часов 20 минут.
Задержки в аэропортах Нижневартовска и Сургута 25 августа 2025
Задержка более десяти рейсов на прилет и вылет произошла в аэропорту Сургута, крупнейшей воздушной гавани Ханты-Мансийского автономного округа, а также в Нижневартовске. По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, задерживается отправка рейсов в Санкт-Петербург, Москву, Сочи и Екатеринбург, а также прибытие из Самары, Грозного, Екатеринбурга и Сочи.
В Нижневартовске задержаны рейсы из и в Санкт-Петербург, а также в Москву. Время задержки рейсов колеблется от нескольких до порядка семи часов.
Задержки в Барнауле 25 августа 2025
Четыре авиарейса из Барнаула в различные города России значительно задерживаются 25 августа. Вылет в Санкт-Петербург задерживается на восемь часов — самолет должен был оторваться от земли в 06:45. Также перенесены рейсы в Казань, Сочи и Екатеринбург — ожидание составит порядка двух часов.
Также отредактировано расписание на прибытие самолетов. Рейс из Санкт-Петербурга задерживается на восемь часов, из Москвы и Казани — на три часа, из Сочи — на час, из Улан-Удэ — на 2,5 часа.
Задержки в Волгограде 25 августа 2025
В аэропорту «Сталинград» задержано пять рейсов, а два отменены. Отменен вылет одного самолета в Москву, который должен был отправиться в 10:05, а также отменено прибытие борта из Москвы, ожидавшегося в 09:40.
Перенесен вылет двух самолетов в Сочи. Они должны были отправиться на курорт в 06:55, но их отложили до 15:25. Также перенесли вылет самолета в Санкт-Петербург с 12:50 на 14:50.
Ситуация с международными рейсами 25 августа 2025
Международные рейсы также пострадали от сложившейся ситуации. В Шереметьево задерживаются рейсы в Стамбул, Анталью, Абу-Даби и другие города. Рейс SU 2136 в Стамбул вылетит по расписанию в 09:15, а рейс SU 2124 в Анталью — также в 09:20.
В Домодедово международный рейс U6 3559 в Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии» отменен. Рейс S7 3749 в Стамбул пока сохраняет статус вылета по расписанию.
Во Внуково международные рейсы в Тбилиси, Минск и Шарм-эль-Шейх пока вылетают по расписанию, однако рейс в Анталью DP 859 задерживается до 10:55.
