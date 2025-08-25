Россиянка победила в теннисном турнире US Open

Россиянка выиграла первый этап открытого теннисного турнира
Шестикратная чемпионка турниров WTW Анастасия Потапова выиграла первый этап Международного теннисного турнира US Open со счетом 2:1. Об этом сообщает онлайн-табло Чемпионат.
«В первом сете, Анастасия обыграла оппонента из Китая Чжу Линь со счетом 6:4; во втором — 4:6; в третьем — 6:2», — следует из информационного портала.
Состязание проходило на стадионе Национального теннисного центра в Нью-Йорке. Общая продолжительность этапа составила 2 часа 3 минуты.
