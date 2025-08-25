Итальянцы, обещавшие спустить россиянку с пика Победы, внезапно улетели

Итальянские спасатели, ранее обещавшие эвакуировать российскую альпинистку Наталью Наговицыну с пика Победы в Киргизии, внезапно покинули страну, не предприняв попыток к спасательной операции. Об этом сообщает онлайн-платформа о горах и горных видах спорта Mountain.ru.
«Cпасательная операция на пике Победа окончательно завершена. Итальянские пилоты улетели. Погоды нет», — пишет telegram-канал портала. Итальянская команда должна была использовать вертолет Eurocopter для проведения эвакуации. Также предполагалось задействовать дрон для поиска признаков жизни. Однако спасатели отказались от выполнения работ и вернулись на родину, не забрав ни тело погибшего соотечественника Луки Синигальи, ни российскую спортсменку.
Ранее представители частной итальянской компании отмечали, что план эвакуации включает два этапа: сначала к месту происшествия направят беспилотник для поиска возможных признаков жизни, а в случае успеха — отправят вертолет с опытным пилотом. Однако запуск дрона был сорван неблагоприятными погодными условиями.
Наталья Наговицына получила тяжелую травму при спуске с вершины 12 августа. В составе международной группы она принимала участие в восхождении на одну из самых опасных вершин мира. Итальянский альпинист Лука Синигалья, оказавший ей помощь, скончался от последствий обморожения на высоте 6800 метров. Наговицына не выходит на связь и уже почти две недели находится в условиях -26 градусов мороза, бешеных метелей, без еды и воды, со сломанной ногой. На ее высоту не могут поднять вертолет, дрон не засекает признаков жизни, МЧС завершило спасательную операцию.
