Курганцы подорвали арбуз с петардами прямо на машине. Видео

Курганцы провели эксперимент, подорвав арбуз на машине
Курганцы во время отдыха на природе решили подорвать арбуз с петардами. Об этом сообщается в соцсетях.

«У этих ребят из Кургана была петарда, арбуз, старая Lada, желание сотворить что-нибудь этакое и ни одной женщины поблизости. Результат — на видео. Отдых — бомба», — пишет tg-канал «Ural Mash».

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане можно провести отдых культурно. На День города 31 августа на площади Ленина выступит Максим Фадеев. В 22:00 прогремит праздничный салют. Ознакомиться с полной афишей можно тут.

