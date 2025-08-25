Курганцы провели эксперимент, подорвав арбуз на машине
Курганцы во время отдыха на природе решили подорвать арбуз с петардами. Об этом сообщается в соцсетях.
«У этих ребят из Кургана была петарда, арбуз, старая Lada, желание сотворить что-нибудь этакое и ни одной женщины поблизости. Результат — на видео. Отдых — бомба», — пишет tg-канал «Ural Mash».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВласти Кургана опубликовали полную афишу Дня города
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане можно провести отдых культурно. На День города 31 августа на площади Ленина выступит Максим Фадеев. В 22:00 прогремит праздничный салют. Ознакомиться с полной афишей можно тут.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!