В Тюменской области обнаружили предполагаемой место гибели покорителя Cибири Ермака — оно расположено в Вагайском районе недалеко от реки Иртыш. Во время экспедиции команда исследователей, в числе которых был атаман Курганской области Сергей Попов, обследовала указанное место и нашла металлический обломок оружия того времени. Как рассказал URA.RU историк и научный руководитель похода Олег Винокуров, артефакт может принадлежать одному из нападавших на отряд Ермака.
«Еще на карте Семена Ремезова место гибели Ермака было обозначено как Ермакова перекопь. Оно находится в окрестностях современного поселения Старый Погост, имеются русла нескольких ручьев и озера Табан и Глубокая Яма. Его ранее исследовали тюменские археологи, мы также осмотрели эту территорию. Сравнение атласа Филимонова с современной картой дает нам правильное определение, где отряд Ермака остановился на ночлег и, вероятнее всего, был атакован Кучумом. В этом районе был найден металлический обломок, скорее всего, принадлежавший оружию одного из нападавших», — рассказал агентству Винокуров.
Он добавил, что сейчас нужно провести поисковые работы с помощью металлоискателей для более точной локализации места гибели Ермака. В разговоре с URA.RU атаман Курганской области Попов рассказал, что экспедиция окончена, впереди у команды — встреча с археологами и разбор находок, которые удалось добыть во время похода. Все результаты исследования будут публиковаться в telegram-канале «По пути Ермака 2025».
«Я, как казачий атаман, считаю, что знаменательные места похода Ермака нужно обязательно увековечить. В истории покорителя Сибири надо ставить точку, чтобы наши молодые поколения знали, как образовывалось государство. Сейчас в истории по освоению Сибири есть пробел», — выразил мнение Попов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.