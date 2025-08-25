В Тюменской области казаки обнаружили место гибели покорителя Сибири Ермака. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место гибели казачьего атамана расположено в Вагайском районе
Место гибели казачьего атамана расположено в Вагайском районе Фото:

В Тюменской области обнаружили предполагаемой место гибели покорителя Cибири Ермака — оно расположено в Вагайском районе недалеко от реки Иртыш. Во время экспедиции команда исследователей, в числе которых был атаман Курганской области Сергей Попов, обследовала указанное место и нашла металлический обломок оружия того времени. Как рассказал URA.RU историк и научный руководитель похода Олег Винокуров, артефакт может принадлежать одному из нападавших на отряд Ермака.

«Еще на карте Семена Ремезова место гибели Ермака было обозначено как Ермакова перекопь. Оно находится в окрестностях современного поселения Старый Погост, имеются русла нескольких ручьев и озера Табан и Глубокая Яма. Его ранее исследовали тюменские археологи, мы также осмотрели эту территорию. Сравнение атласа Филимонова с современной картой дает нам правильное определение, где отряд Ермака остановился на ночлег и, вероятнее всего, был атакован Кучумом. В этом районе был найден металлический обломок, скорее всего, принадлежавший оружию одного из нападавших», — рассказал агентству Винокуров.

Он добавил, что сейчас нужно провести поисковые работы с помощью металлоискателей для более точной локализации места гибели Ермака. В разговоре с URA.RU атаман Курганской области Попов рассказал, что экспедиция окончена, впереди у команды — встреча с археологами и разбор находок, которые удалось добыть во время похода. Все результаты исследования будут публиковаться в telegram-канале «По пути Ермака 2025».

«Я, как казачий атаман, считаю, что знаменательные места похода Ермака нужно обязательно увековечить. В истории покорителя Сибири надо ставить точку, чтобы наши молодые поколения знали, как образовывалось государство. Сейчас в истории по освоению Сибири есть пробел», — выразил мнение Попов.

Возможно место гибели Ермака.
Возможно место гибели Ермака.
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области обнаружили предполагаемой место гибели покорителя Cибири Ермака — оно расположено в Вагайском районе недалеко от реки Иртыш. Во время экспедиции команда исследователей, в числе которых был атаман Курганской области Сергей Попов, обследовала указанное место и нашла металлический обломок оружия того времени. Как рассказал URA.RU историк и научный руководитель похода Олег Винокуров, артефакт может принадлежать одному из нападавших на отряд Ермака. «Еще на карте Семена Ремезова место гибели Ермака было обозначено как Ермакова перекопь. Оно находится в окрестностях современного поселения Старый Погост, имеются русла нескольких ручьев и озера Табан и Глубокая Яма. Его ранее исследовали тюменские археологи, мы также осмотрели эту территорию. Сравнение атласа Филимонова с современной картой дает нам правильное определение, где отряд Ермака остановился на ночлег и, вероятнее всего, был атакован Кучумом. В этом районе был найден металлический обломок, скорее всего, принадлежавший оружию одного из нападавших», — рассказал агентству Винокуров. Он добавил, что сейчас нужно провести поисковые работы с помощью металлоискателей для более точной локализации места гибели Ермака. В разговоре с URA.RU атаман Курганской области Попов рассказал, что экспедиция окончена, впереди у команды — встреча с археологами и разбор находок, которые удалось добыть во время похода. Все результаты исследования будут публиковаться в telegram-канале «По пути Ермака 2025». «Я, как казачий атаман, считаю, что знаменательные места похода Ермака нужно обязательно увековечить. В истории покорителя Сибири надо ставить точку, чтобы наши молодые поколения знали, как образовывалось государство. Сейчас в истории по освоению Сибири есть пробел», — выразил мнение Попов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...