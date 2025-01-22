Самая крупная рыба была весом 800 грамм (архивное фото)
Свердловчанину одалось поймать более 50 рыб на Рефтинском водохранилище. Своим уловом он похвастался в соцсетях.
«Даже не знаю, что и сказать. Было мощно, хлыст колесом. Плотва тоже прям бойкая была, актив на максимум. Рыбачил с 11:00 до 15:30», — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина отметил, что рыбу пришлось искать на разной глубине. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш». Самая крупная рыба была весом 800 грамм.
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