Свердловчанин наловил десятки рыб на Рефтинском водохранилище. Фото

23 января 2025 в 04:39 Размер текста - 17 +

Самая крупная рыба была весом 800 грамм (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловчанину одалось поймать более 50 рыб на Рефтинском водохранилище. Своим уловом он похвастался в соцсетях. «Даже не знаю, что и сказать. Было мощно, хлыст колесом. Плотва тоже прям бойкая была, актив на максимум. Рыбачил с 11:00 до 15:30», — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отметил, что рыбу пришлось искать на разной глубине. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш». Самая крупная рыба была весом 800 грамм. группа «Уральский клуб рыбалки» Фото: группа «Уральский клуб рыбалки» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанину одалось поймать более 50 рыб на Рефтинском водохранилище. Своим уловом он похвастался в соцсетях. «Даже не знаю, что и сказать. Было мощно, хлыст колесом. Плотва тоже прям бойкая была, актив на максимум. Рыбачил с 11:00 до 15:30», — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отметил, что рыбу пришлось искать на разной глубине. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш». Самая крупная рыба была весом 800 грамм.