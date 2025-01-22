22 января 2025

Свердловчанин наловил десятки рыб на Рефтинском водохранилище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Самая крупная рыба была весом 800 грамм (архивное фото) Фото:

Свердловчанину одалось поймать более 50 рыб на Рефтинском водохранилище. Своим уловом он похвастался в соцсетях.

«Даже не знаю, что и сказать. Было мощно, хлыст колесом. Плотва тоже прям бойкая была, актив на максимум. Рыбачил с 11:00 до 15:30», — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что рыбу пришлось искать на разной глубине. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш». Самая крупная рыба была весом 800 грамм.

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Свердловчанину одалось поймать более 50 рыб на Рефтинском водохранилище. Своим уловом он похвастался в соцсетях. «Даже не знаю, что и сказать. Было мощно, хлыст колесом. Плотва тоже прям бойкая была, актив на максимум. Рыбачил с 11:00 до 15:30», — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина отметил, что рыбу пришлось искать на разной глубине. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш». Самая крупная рыба была весом 800 грамм.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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