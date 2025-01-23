Трамп выдвинул бывшего работника фастфуда на должность посла в ЕС

Президент США Дональд Трамп выдвинул экс-главу сети фастфуда Carl's Jr Эндрю Пуцдера на должность посла в Евросоюзе. Об этом сообщается на странице американского лидера в соцсети.
«Я рад объявить, что Эндрю Пуздер станет следующим послом США в Европейском союзе. Энди — успешный юрист, бизнесмен, экономический комментатор и автор. В 2000 году он был назначен генеральным директором CKE Restaurants, Inc., материнской компании международных сетей ресторанов Carl's Jr и Hardee's», — написал Трамп.
С избранием Дональда Трампа на второй президентский срок в 2024 году все внимание общественности и аналитиков приковано к формированию его новой команды. Инаугурация президента состоялась 20 января. URA.RU рассказывает о людях, которые могут занять важные посты при президентстве Трампа.
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