В Екатеринбурге ищут сборщика мармелада и шоколада без опыта. Работодатель готов платить до 102 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru.
«Собираем и комплектуем онлайн-заказы (мармеладки, продукты, сладости, шоколадки). Предлагаем официальное трудоустройство, прозрачную зарплату. Гибкий график, адаптированный под твои личные потребности: учебу, спорт, личную жизнь. Бесплатное питание и оплачиваемое обучение», — указал работодатель в объявлении.
В компании обещают предоставить VIP-карту со специальными скидками на продукцию. Работодатель также предлагает выбрать место работы рядом с домом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!