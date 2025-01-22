22 января 2025

Екатеринбуржцев зовут собирать мармелад и шоколад за 100 тысяч в месяц. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель обещает VIP-карту со скидками на продукцию
Работодатель обещает VIP-карту со скидками на продукцию Фото:

В Екатеринбурге ищут сборщика мармелада и шоколада без опыта. Работодатель готов платить до 102 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru.

«Собираем и комплектуем онлайн-заказы (мармеладки, продукты, сладости, шоколадки). Предлагаем официальное трудоустройство, прозрачную зарплату. Гибкий график, адаптированный под твои личные потребности: учебу, спорт, личную жизнь. Бесплатное питание и оплачиваемое обучение», — указал работодатель в объявлении.

В компании обещают предоставить VIP-карту со специальными скидками на продукцию. Работодатель также предлагает выбрать место работы рядом с домом.

Работодатель не требует опыт работы
Работодатель не требует опыт работы
Фото:

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В Екатеринбурге ищут сборщика мармелада и шоколада без опыта. Работодатель готов платить до 102 тысяч рублей. Вакансия появилась на сайте hh.ru. «Собираем и комплектуем онлайн-заказы (мармеладки, продукты, сладости, шоколадки). Предлагаем официальное трудоустройство, прозрачную зарплату. Гибкий график, адаптированный под твои личные потребности: учебу, спорт, личную жизнь. Бесплатное питание и оплачиваемое обучение», — указал работодатель в объявлении. В компании обещают предоставить VIP-карту со специальными скидками на продукцию. Работодатель также предлагает выбрать место работы рядом с домом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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