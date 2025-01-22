Пермские шахматисты стали победителями Командного чемпионата Приволжского федерального округа по шахматам. Благодаря своей победе, весной они отправятся на главный чемпионат России в Сочи.
«На протяжение четырех дней за звание лучших шахматистов боролась 31 команда. Чемпионом ПФО стала команда из Пермского края „Старт“. В ее составе: Руслан Лисименко, Николай Жиделев, Лев Котельва, Прохор Баталов и Андрей Рогожников», — сообщается на сайте Федерации шахмат России.
Чемпионат Приволжского федерального округа среди мужчин состоялся в Набережных Челнах с 16 по 19 января. Победа пермяков обеспечила им путевку на главный Командный чемпионат России, запланированный в апреле-мае 2025 года в Сочи.
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