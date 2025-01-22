22 января 2025

Пермские шахматисты поедут на главный Командный чемпионат России. Фото

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Команда Пермского края стала победителем чемпионата ПФО по шахматам
Команда Пермского края стала победителем чемпионата ПФО по шахматам Фото:

Пермские шахматисты стали победителями Командного чемпионата Приволжского федерального округа по шахматам. Благодаря своей победе, весной они отправятся на главный чемпионат России в Сочи.

«На протяжение четырех дней за звание лучших шахматистов боролась 31 команда. Чемпионом ПФО стала команда из Пермского края „Старт“. В ее составе: Руслан Лисименко, Николай Жиделев, Лев Котельва, Прохор Баталов и Андрей Рогожников», — сообщается на сайте Федерации шахмат России.

Чемпионат Приволжского федерального округа среди мужчин состоялся в Набережных Челнах с 16 по 19 января. Победа пермяков обеспечила им путевку на главный Командный чемпионат России, запланированный в апреле-мае 2025 года в Сочи.

Чемпионом ПФО стала команда из Пермского края «Старт»
Чемпионом ПФО стала команда из Пермского края «Старт»
Фото:

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Пермские шахматисты стали победителями Командного чемпионата Приволжского федерального округа по шахматам. Благодаря своей победе, весной они отправятся на главный чемпионат России в Сочи. «На протяжение четырех дней за звание лучших шахматистов боролась 31 команда. Чемпионом ПФО стала команда из Пермского края „Старт“. В ее составе: Руслан Лисименко, Николай Жиделев, Лев Котельва, Прохор Баталов и Андрей Рогожников», — сообщается на сайте Федерации шахмат России. Чемпионат Приволжского федерального округа среди мужчин состоялся в Набережных Челнах с 16 по 19 января. Победа пермяков обеспечила им путевку на главный Командный чемпионат России, запланированный в апреле-мае 2025 года в Сочи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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