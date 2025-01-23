Руководство ВСУ не отдает приказы об отступлении своим солдатам, оказавшимся в ловушке в Донбассе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. По информации издания, украинские военные не смогли прорвать окружение в населенном пункте Великая Новоселка.
«Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении», — говорится в материале NZZ. Автор статьи отмечает, что среди украинцев усиливается недовольство, что «Киев, по всей видимости, не извлек уроков из прошлого».
В тексте говорится, что для Украины существует горькая ирония истории, так как всего полтора года назад Великая Новоселка ассоциировалась с гораздо более обнадеживающими сценариями. Указывается, что речь идет о провальном контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, когда впервые были задействованы западные танки.
Автор публикации заявляет, что ВСУ подвергаются критике за ряд ошибочных решений и неудач. Однако, несмотря на это, российские военные продолжают сохранять очевидное преимущество в плане вооружения и численного состава.
Ранее сообщалось, что в поселке Великая Новоселка, расположенном на юге ДНР, украинские военные подразделения оказались в условиях практически полной блокады. Сообщение об этом поступило после того, как была осуществлена операция по освобождению Времевки.
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