NZZ: руководство ВСУ не отдает солдатам приказ отступать из Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевикам ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных в ДНР
Боевикам ВСУ не удалось открыть путь отступления для своих военных в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Руководство ВСУ не отдает приказы об отступлении своим солдатам, оказавшимся в ловушке в Донбассе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. По информации издания, украинские военные не смогли прорвать окружение в населенном пункте Великая Новоселка.

«Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении», — говорится в материале NZZ. Автор статьи отмечает, что среди украинцев усиливается недовольство, что «Киев, по всей видимости, не извлек уроков из прошлого».

В тексте говорится, что для Украины существует горькая ирония истории, так как всего полтора года назад Великая Новоселка ассоциировалась с гораздо более обнадеживающими сценариями. Указывается, что речь идет о провальном контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, когда впервые были задействованы западные танки.

Автор публикации заявляет, что ВСУ подвергаются критике за ряд ошибочных решений и неудач. Однако, несмотря на это, российские военные продолжают сохранять очевидное преимущество в плане вооружения и численного состава.

Ранее сообщалось, что в поселке Великая Новоселка, расположенном на юге ДНР, украинские военные подразделения оказались в условиях практически полной блокады. Сообщение об этом поступило после того, как была осуществлена операция по освобождению Времевки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство ВСУ не отдает приказы об отступлении своим солдатам, оказавшимся в ловушке в Донбассе. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. По информации издания, украинские военные не смогли прорвать окружение в населенном пункте Великая Новоселка. «Нынешний сценарий напоминает дорогостоящие отступления под Авдеевкой год назад и под Угледаром в октябре. В обоих случаях верховное командование слишком долго ждало в безнадежной ситуации и слишком поздно отдало приказ об отступлении», — говорится в материале NZZ. Автор статьи отмечает, что среди украинцев усиливается недовольство, что «Киев, по всей видимости, не извлек уроков из прошлого». В тексте говорится, что для Украины существует горькая ирония истории, так как всего полтора года назад Великая Новоселка ассоциировалась с гораздо более обнадеживающими сценариями. Указывается, что речь идет о провальном контрнаступлении ВСУ летом 2023 года, когда впервые были задействованы западные танки. Автор публикации заявляет, что ВСУ подвергаются критике за ряд ошибочных решений и неудач. Однако, несмотря на это, российские военные продолжают сохранять очевидное преимущество в плане вооружения и численного состава. Ранее сообщалось, что в поселке Великая Новоселка, расположенном на юге ДНР, украинские военные подразделения оказались в условиях практически полной блокады. Сообщение об этом поступило после того, как была осуществлена операция по освобождению Времевки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...