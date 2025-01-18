ТАСС: в Великой Новоселке заблокирована группировка ВСУ

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ВСУ практически заблокированы в Великой Новоселке
ВСУ практически заблокированы в Великой Новоселке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) украинская группировка оказалась практически заблокирована. Об этом сообщают российские силовые структуры.

«С освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке», — сообщили силовики агентству ТАСС. После успешного освобождения Времевки, российские войска смогли значительно продвинуться вглубь оборонительных рубежей украинский сил.

Ранее Минобороны РФ сообщили об успешно взятии под контроль населенных пунктов Петропавловка и Времевка. Уточняется, что ВС РФ поразили силы семи механизированных бригад ВСУ в зоне своей ответственности, украинская сторона понесла потери до 600 военнослужащих.

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В поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) украинская группировка оказалась практически заблокирована. Об этом сообщают российские силовые структуры. «С освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке», — сообщили силовики агентству ТАСС. После успешного освобождения Времевки, российские войска смогли значительно продвинуться вглубь оборонительных рубежей украинский сил. Ранее Минобороны РФ сообщили об успешно взятии под контроль населенных пунктов Петропавловка и Времевка. Уточняется, что ВС РФ поразили силы семи механизированных бригад ВСУ в зоне своей ответственности, украинская сторона понесла потери до 600 военнослужащих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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