В поселке Великая Новоселка на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) украинская группировка оказалась практически заблокирована. Об этом сообщают российские силовые структуры.
«С освобождением Времевки практически заблокирована группировка ВСУ в Великой Новоселке», — сообщили силовики агентству ТАСС. После успешного освобождения Времевки, российские войска смогли значительно продвинуться вглубь оборонительных рубежей украинский сил.
Ранее Минобороны РФ сообщили об успешно взятии под контроль населенных пунктов Петропавловка и Времевка. Уточняется, что ВС РФ поразили силы семи механизированных бригад ВСУ в зоне своей ответственности, украинская сторона понесла потери до 600 военнослужащих.
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