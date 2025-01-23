Куда направят накопленные россиянами на вкладах триллионы

Триллионы рублей, накопленные россиянами на банковских вкладах, могут быть направлены на ипотечное кредитование. Это позволит избежать нового витка инфляции и поможет гражданам приобрести жилье на выгодных условиях. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.
«На депозитах населения сейчас сосредоточено более 50 триллионов рублей, и даже проценты от этой суммы могут негативно повлиять на экономику», — отметила Игнатова изданию «Прайм». Она предложила использовать эти средства для финансирования ипотеки, что поможет избежать выплаты процентов по вкладам и направить деньги непосредственно на покупку жилья.
По словам Игнатовой, этот подход будет выгоден как для банков, так и для потребителей. Перевод средств на ипотеку может способствовать стабилизации экономики за счет снижения инфляционного давления и поддержки строительной отрасли в условиях падения продаж. По мнению эксперта, эта схема будет популярна, так как значительное количество людей накапливает средства именно для приобретения жилья. Предоставление привлекательных условий позволит стимулировать граждан к переводу своих накоплений на ипотечные счета, возможно, в том же финансовом учреждении.
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