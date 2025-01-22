В Пермском крае школьные камеры подключат к единой системе видеонаблюдения

За школьниками будут следить тщательнее
В Пермском крае видеокамеры, установленные в школах, подключат к единой системе видеонаблюдения региона. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин.
«Глава региона поручил до конца 2025 года масштабировать установку камер видеонаблюдения, в том числе, подключить к ЕСВН камеры видеонаблюдения, установленные в школах Пермского края», — говорится на сайте губернатора. По его словам, это повысит безопасность.
Сейчас к системе подключены 3,5 тысячи камер. С их помощью правоохранители могут распознать лица, предметы и движения. Кроме преступлений специалисты следят и за дорожными пробками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!