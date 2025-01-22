22 января 2025

В Пермском крае школьные камеры подключат к единой системе видеонаблюдения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За школьниками будут следить тщательнее
За школьниками будут следить тщательнее Фото:

В Пермском крае видеокамеры, установленные в школах, подключат к единой системе видеонаблюдения региона. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин.

«Глава региона поручил до конца 2025 года масштабировать установку камер видеонаблюдения, в том числе, подключить к ЕСВН камеры видеонаблюдения, установленные в школах Пермского края», — говорится на сайте губернатора. По его словам, это повысит безопасность.

Сейчас к системе подключены 3,5 тысячи камер. С их помощью правоохранители могут распознать лица, предметы и движения. Кроме преступлений специалисты следят и за дорожными пробками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае видеокамеры, установленные в школах, подключат к единой системе видеонаблюдения региона. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Махонин. «Глава региона поручил до конца 2025 года масштабировать установку камер видеонаблюдения, в том числе, подключить к ЕСВН камеры видеонаблюдения, установленные в школах Пермского края», — говорится на сайте губернатора. По его словам, это повысит безопасность. Сейчас к системе подключены 3,5 тысячи камер. С их помощью правоохранители могут распознать лица, предметы и движения. Кроме преступлений специалисты следят и за дорожными пробками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...