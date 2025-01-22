22 января 2025

В ЯНАО отремонтируют посадочные площадки для вертолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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В селах Ямала отремонтируют посадочные площадки
В селах Ямала отремонтируют посадочные площадки Фото:

В 2025 году в селах Лопхари и Шурышкары (ЯНАО) отремонтируют посадочные площадки для вертолетов. Об этом сообщают в правительстве округа.

Власти ЯНАО внесли изменения в программу «Развитие транспортной инфраструктуры». В документ добавили капремонт двух вертолетных площадок в селах округа Лопхари и Шурышкары.

Как пояснили в пресс-службе окружных властей, ремонт запланировали на 2025 год. На посадочных площадках заменят железобетонные плиты, установят новое ограждение.

В 2024 году правительство Российской Федерации подписало распоряжение о том, что убыточные аэропорты в Тарко-Сале, Уренгое и Тольке будут функционировать в статусе посадочных площадок. При этом в расписании полетов ничего не изменится. 

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В 2025 году в селах Лопхари и Шурышкары (ЯНАО) отремонтируют посадочные площадки для вертолетов. Об этом сообщают в правительстве округа. Власти ЯНАО внесли изменения в программу «Развитие транспортной инфраструктуры». В документ добавили капремонт двух вертолетных площадок в селах округа Лопхари и Шурышкары. Как пояснили в пресс-службе окружных властей, ремонт запланировали на 2025 год. На посадочных площадках заменят железобетонные плиты, установят новое ограждение. В 2024 году правительство Российской Федерации подписало распоряжение о том, что убыточные аэропорты в Тарко-Сале, Уренгое и Тольке будут функционировать в статусе посадочных площадок. При этом в расписании полетов ничего не изменится. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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