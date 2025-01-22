В ЯНАО отремонтируют посадочные площадки для вертолетов

В 2025 году в селах Лопхари и Шурышкары (ЯНАО) отремонтируют посадочные площадки для вертолетов. Об этом сообщают в правительстве округа.
Власти ЯНАО внесли изменения в программу «Развитие транспортной инфраструктуры». В документ добавили капремонт двух вертолетных площадок в селах округа Лопхари и Шурышкары.
Как пояснили в пресс-службе окружных властей, ремонт запланировали на 2025 год. На посадочных площадках заменят железобетонные плиты, установят новое ограждение.
В 2024 году правительство Российской Федерации подписало распоряжение о том, что убыточные аэропорты в Тарко-Сале, Уренгое и Тольке будут функционировать в статусе посадочных площадок. При этом в расписании полетов ничего не изменится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!