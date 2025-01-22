22 января 2025

Тюменцы умирали на пожарах чаще, чем жители других регионов УрФО

В Тюменской области на пожарах умирали на 23% чаще, чем в других регионах УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших больше в том числе — на 36%
Пострадавших больше в том числе — на 36% Фото:

В Тюменской области в 2024 году на пожарах погибло на 23% человек больше, чем в остальных регионах Уральского федерального округа. Об этом на сборе по предупреждению и ликвидации ЧП в регионе заявил начальник МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.

«Показатель по погибшим и травмированным на произошедших пожарах в Тюменской области выше средних значений по Уральскому федеральному округу на 23% и 36% соответственно. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — поделился подробностями руководитель свердловского отдела ведомства.

Вместе с тем он добавил, что по сравнению со средними значениями по округу в Тюменской области на 55% чаще возникали техногенные пожары. На 100 тысяч жителей в 2024 году пришлось 277 возгораний.

Что касается ландшафтных пожаров, то в регионе их количество не сильно превысило средние значения по УрФО. Но площадь, которую прошло пламя, на 40% меньше.

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В Тюменской области в 2024 году на пожарах погибло на 23% человек больше, чем в остальных регионах Уральского федерального округа. Об этом на сборе по предупреждению и ликвидации ЧП в регионе заявил начальник МЧС по Свердловской области Виктор Теряев. «Показатель по погибшим и травмированным на произошедших пожарах в Тюменской области выше средних значений по Уральскому федеральному округу на 23% и 36% соответственно. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — поделился подробностями руководитель свердловского отдела ведомства. Вместе с тем он добавил, что по сравнению со средними значениями по округу в Тюменской области на 55% чаще возникали техногенные пожары. На 100 тысяч жителей в 2024 году пришлось 277 возгораний. Что касается ландшафтных пожаров, то в регионе их количество не сильно превысило средние значения по УрФО. Но площадь, которую прошло пламя, на 40% меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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