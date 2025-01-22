Тюменцы умирали на пожарах чаще, чем жители других регионов УрФО

В Тюменской области в 2024 году на пожарах погибло на 23% человек больше, чем в остальных регионах Уральского федерального округа. Об этом на сборе по предупреждению и ликвидации ЧП в регионе заявил начальник МЧС по Свердловской области Виктор Теряев.
«Показатель по погибшим и травмированным на произошедших пожарах в Тюменской области выше средних значений по Уральскому федеральному округу на 23% и 36% соответственно. Основные причины возгораний — неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрооборудования», — поделился подробностями руководитель свердловского отдела ведомства.
Вместе с тем он добавил, что по сравнению со средними значениями по округу в Тюменской области на 55% чаще возникали техногенные пожары. На 100 тысяч жителей в 2024 году пришлось 277 возгораний.
Что касается ландшафтных пожаров, то в регионе их количество не сильно превысило средние значения по УрФО. Но площадь, которую прошло пламя, на 40% меньше.
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