С рождением детей многие российские семьи становятся бедными

Многие семьи в России сталкиваются с бедностью после рождения детей. Об этом сообщается в докладе Общественной палаты РФ «Семья и дети в России „, опубликованном на официальном сайте.
«Бедность в России традиционно была семейной. Каждое появление ребенка в семье кратно снижает ее доходы», — комментирует цифры редактор доклада, руководитель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко. Он отмечает, что наличие несовершеннолетних детей является определяющим фактором бедности семей.
В качестве подтверждения в докладе приводятся конкретные цифры. Например, в 2022 году 87% всего населения с доходами ниже прожиточного минимума проживали в домохозяйствах с детьми в возрасте до 18 лет. Из них 18,6% семей проживали с одним ребенком, 34,5% — с двумя детьми, 34,8% — с тремя и более несовершеннолетними. Отдельно выявлено, что 24,2% семей за чертой бедности жили с детьми в возрасте до трех лет.
Выход из этой ситуации один — не допускать бедности семей с детьми и снизить возраст появления первого и последующих детей в семьях, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ, один из авторов программы маткапитала Александр Сафонов. Для этого необходимо модернизировать систему пособий, а также решить вопрос с жильем для молодых семей.
На днях URA.RU, ссылаясь на экспертов отмечало, что в стране наблюдается снижение рождаемости по причине бедности. Так, за первое полугодие 2024 года в России родилось на 3% меньше детей, чем за тот же период 2023 года.
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