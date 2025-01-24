Пермяков зовут работать за зарплату в 130 тысяч и жилье на круизном лайнере

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансии директора ресторана на четырехпалубном теплоходе с зарплатой от 130 тысяч рублей и жильем в отдельной каюте. Такого сотрудника на время навигации с апреля по ноябрь ищет одна из российских круизных компаний.
«Предлагаем работу директора ресторана в навигацию 2025 года. Круизы проходят по рекам и озерам европейской части России, а также по рекам Сибири. Условия — зарплата от 130 тысяч рублей, четырехразовое питание и проживание на борту теплохода в отдельной каюте», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Работодатель уточняет, что в обязанности директора ресторана входит руководство персоналом. Это повара, официанты, бармены, уборщицы и посудомойщики. Сотруднику также предстоит работа с документами, в том числе нужно будет составлять отчеты для бухгалтерии.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут оберегать покой обеспеченных жителей Московской области. Там необходимо заниматься охраной элитных коттеджных поселков за зарплату в 250 тысяч рублей.
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