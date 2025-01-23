Rammstein, Пушкин и «Идиот» — развлечения Перми на выходные

В выходные пермяки будут слушать Rammstein и Пушкина

24 января 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Перми пройдут концерты и выставки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Концерты, спектакли и выставки — пермякам есть чем заняться в выходные. Даже если вас смущает морозная погода для прогулок — не сидите дома, а выбирайтесь в свет и проведите свободное время культурно. Представляем афишу городских мероприятий на субботу и воскресенье. Музыка В субботу, 25 января, юбилей отмечает прославленный пермский «Хорус-квартет». В честь 25-го дня рождения коллектив дает концерт на сцене краевой филармонии (6+). Кроме солистов квартета выступят эстрадно-симфонический оркестр под управлением Вячеслава Панова, хореографическая студия гимназии им. С. П. Дягилева «Вдохновение», солистка Пермской филармонии Гульназ Гарипова и солист Оркестра русских народных инструментов им. В. А. Салина Александр Прокопчук. Любителей рока в субботу ждут в клубе «Свобода». Здесь музыканты устроят трибьют-шоу культовых групп Rammstein и Metallica (16+). Композиции легенд исполнят группы EndSong и «Сны Севера». Вместе с детьми в субботу можно отправиться в «Путешествия Пер Гюнта» (6+). Программу с таким названием представляет Органный зал. Здесь музыканты квартета «Черный квадрат» исполнят фантазии и импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Джорджа Гершвина и Антонио Вивальди. А дополнит шоу песочная анимация пермской художницы Елены Полторацкой. Театр Частная филармония «Триумф» 25 января приглашает на концерт-спектакль «Утро поэта» (12+), который посвящен творчеству Федерико Гарсия Лорка и Александра Пушкина. «„Утро поэта“ вплетает красоту их стихов в наш танец», — говорят авторы спектакля. В шоу примут участие танцевальные коллективы из Москвы, Кирова, Зеленограда, Твери, Петрозаводска и Перми. За стихи отвечает артист Театра-Театра Андрей Дюженков. Еще осталось немного билетов на оперу «Двенадцать месяцев» (0+). Постановку, впервые представленную в Перми в 2008 году, оперный театр возобновил в этом сезоне. Два последних зимних показа пройдут 25 января. В следующие раз увидеть спектакль можно будет только в апреле. Пермский молодежный театр в воскресенье представит свою версию романа Федора Достоевского «Идиот» (12+). Постановку авторы позиционируют как драму с элементами хоррора. Музей Пермская художественная галерея в выходные приглашает на мероприятия выставки «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Здесь пройдут семейные экскурсии и медиации для взрослых. В Пермском краеведческом музее завершается работа масштабного проекта «Городу нужен герой», посвященного пермскому звериному стилю. В выходные здесь пройдут экскурсии для сборных групп. А в 26 января, в день закрытия выставки, состоится розыгрыш сувениров — зеркальных силуэтов животных, часть которых была использована для оформления выставочного пространства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Концерты, спектакли и выставки — пермякам есть чем заняться в выходные. Даже если вас смущает морозная погода для прогулок — не сидите дома, а выбирайтесь в свет и проведите свободное время культурно. Представляем афишу городских мероприятий на субботу и воскресенье. Музыка В субботу, 25 января, юбилей отмечает прославленный пермский «Хорус-квартет». В честь 25-го дня рождения коллектив дает концерт на сцене краевой филармонии (6+). Кроме солистов квартета выступят эстрадно-симфонический оркестр под управлением Вячеслава Панова, хореографическая студия гимназии им. С. П. Дягилева «Вдохновение», солистка Пермской филармонии Гульназ Гарипова и солист Оркестра русских народных инструментов им. В. А. Салина Александр Прокопчук. Любителей рока в субботу ждут в клубе «Свобода». Здесь музыканты устроят трибьют-шоу культовых групп Rammstein и Metallica (16+). Композиции легенд исполнят группы EndSong и «Сны Севера». Вместе с детьми в субботу можно отправиться в «Путешествия Пер Гюнта» (6+). Программу с таким названием представляет Органный зал. Здесь музыканты квартета «Черный квадрат» исполнят фантазии и импровизации на темы сочинений Эдварда Грига, Джорджа Гершвина и Антонио Вивальди. А дополнит шоу песочная анимация пермской художницы Елены Полторацкой. Театр Частная филармония «Триумф» 25 января приглашает на концерт-спектакль «Утро поэта» (12+), который посвящен творчеству Федерико Гарсия Лорка и Александра Пушкина. «„Утро поэта“ вплетает красоту их стихов в наш танец», — говорят авторы спектакля. В шоу примут участие танцевальные коллективы из Москвы, Кирова, Зеленограда, Твери, Петрозаводска и Перми. За стихи отвечает артист Театра-Театра Андрей Дюженков. Еще осталось немного билетов на оперу «Двенадцать месяцев» (0+). Постановку, впервые представленную в Перми в 2008 году, оперный театр возобновил в этом сезоне. Два последних зимних показа пройдут 25 января. В следующие раз увидеть спектакль можно будет только в апреле. Пермский молодежный театр в воскресенье представит свою версию романа Федора Достоевского «Идиот» (12+). Постановку авторы позиционируют как драму с элементами хоррора. Музей Пермская художественная галерея в выходные приглашает на мероприятия выставки «Сцены из жизни Иосифа Прекрасного». Здесь пройдут семейные экскурсии и медиации для взрослых. В Пермском краеведческом музее завершается работа масштабного проекта «Городу нужен герой», посвященного пермскому звериному стилю. В выходные здесь пройдут экскурсии для сборных групп. А в 26 января, в день закрытия выставки, состоится розыгрыш сувениров — зеркальных силуэтов животных, часть которых была использована для оформления выставочного пространства.