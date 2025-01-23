В аэропорту Перми открыли новую зону ожидания. Удобней будет тем пассажирам, которые уже зарегистрировались на рейс, сообщают в воздушной гавани.
«Чтобы в пиковые часы пассажирам было комфортнее, в здании аэровокзала открыли новый зал. Стерильная зона увеличена на 900 кв. м. Добавлены посадочные места — по 240 в зонах вылетов международных и внутренних рейсов», — сообщается в telegram-канале аэропорта. Новая зона ожидания расположена на третьем этаже.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году из Перми совершаются субсидированные рейсы по 13 направлениям. Что можно посмотреть в некоторых из этих городов, читайте в нашем обзоре.
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