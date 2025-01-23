В пермском аэропорту появился новый зал ожидания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В чистой зоне аэропорта мест хватит всем
В чистой зоне аэропорта мест хватит всем Фото:

В аэропорту Перми открыли новую зону ожидания. Удобней будет тем пассажирам, которые уже зарегистрировались на рейс, сообщают в воздушной гавани.

«Чтобы в пиковые часы пассажирам было комфортнее, в здании аэровокзала открыли новый зал. Стерильная зона увеличена на 900 кв. м. Добавлены посадочные места — по 240 в зонах вылетов международных и внутренних рейсов», — сообщается в telegram-канале аэропорта. Новая зона ожидания расположена на третьем этаже.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году из Перми совершаются субсидированные рейсы по 13 направлениям. Что можно посмотреть в некоторых из этих городов, читайте в нашем обзоре

Новый зал открыли на третьем этаже
Новый зал открыли на третьем этаже
Фото:

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В аэропорту Перми открыли новую зону ожидания. Удобней будет тем пассажирам, которые уже зарегистрировались на рейс, сообщают в воздушной гавани. «Чтобы в пиковые часы пассажирам было комфортнее, в здании аэровокзала открыли новый зал. Стерильная зона увеличена на 900 кв. м. Добавлены посадочные места — по 240 в зонах вылетов международных и внутренних рейсов», — сообщается в telegram-канале аэропорта. Новая зона ожидания расположена на третьем этаже. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году из Перми совершаются субсидированные рейсы по 13 направлениям. Что можно посмотреть в некоторых из этих городов, читайте в нашем обзоре. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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