05 января 2025

Куда пермяки смогут улететь недорого в 2025 году

Росавиация утвердила субсидированные направления из Перми в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Субсидированные рейсы будут летать по 13 направлениям
Субсидированные рейсы будут летать по 13 направлениям Фото:

В 2025 году из Перми будут летать субсидированные рейсы по 13 направлениям. Об этом сообщили в telegram-канале краевого минтранса.

«Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень маршрутов для Пермского края на год. Расписание рейсов и дополнительная информация будет опубликована на сайте аэропорта „Большое Савино“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что субсидии выделят на рейсы по разным направлениям. К южным можно отнести Минеральные Воды, Махачкалу и Волгоград. В Ханты-Мансийском автономном округе будут летать самолеты до Сургута, Когалыма и Нижневартовска. Также пермяки смогут отправиться на субсидированных рейсах в Новый Уренгой, Новосибирск, Тюмень, Усинск, Самару, Калининград и Казань.

Ранее URA.RU рассказало, правительство Пермского края планировать финансировать перелеты из «Большого Савино» в Минск. В 2025 году на эти цели выделено 64,5 млн рублей.

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В 2025 году из Перми будут летать субсидированные рейсы по 13 направлениям. Об этом сообщили в telegram-канале краевого минтранса. «Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень маршрутов для Пермского края на год. Расписание рейсов и дополнительная информация будет опубликована на сайте аэропорта „Большое Савино“», — сказано в сообщении. Уточняется, что субсидии выделят на рейсы по разным направлениям. К южным можно отнести Минеральные Воды, Махачкалу и Волгоград. В Ханты-Мансийском автономном округе будут летать самолеты до Сургута, Когалыма и Нижневартовска. Также пермяки смогут отправиться на субсидированных рейсах в Новый Уренгой, Новосибирск, Тюмень, Усинск, Самару, Калининград и Казань. Ранее URA.RU рассказало, правительство Пермского края планировать финансировать перелеты из «Большого Савино» в Минск. В 2025 году на эти цели выделено 64,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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