Куда пермяки смогут улететь недорого в 2025 году

В 2025 году из Перми будут летать субсидированные рейсы по 13 направлениям. Об этом сообщили в telegram-канале краевого минтранса.
«Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень маршрутов для Пермского края на год. Расписание рейсов и дополнительная информация будет опубликована на сайте аэропорта „Большое Савино“», — сказано в сообщении.
Уточняется, что субсидии выделят на рейсы по разным направлениям. К южным можно отнести Минеральные Воды, Махачкалу и Волгоград. В Ханты-Мансийском автономном округе будут летать самолеты до Сургута, Когалыма и Нижневартовска. Также пермяки смогут отправиться на субсидированных рейсах в Новый Уренгой, Новосибирск, Тюмень, Усинск, Самару, Калининград и Казань.
Ранее URA.RU рассказало, правительство Пермского края планировать финансировать перелеты из «Большого Савино» в Минск. В 2025 году на эти цели выделено 64,5 млн рублей.
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