Покормить акул в ХМАО: нестандартные направления для пермских туристов с прямым перелетом

Субсидируемые авиарейсы из Перми открыли новые туристические направления

11 января 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Кормить акул можно не только в тропиках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2025 году власти компенсируют авиакомпаниям часть затрат на полеты из Перми в 13 городов России. Среди них есть популярные у туристов Казань и Калининград, а есть и такие, о которых не каждый и слышал. Чем заняться и что посмотреть в городах, куда многие может и не собирались — в обзоре URA.RU. Усинск (Республика Коми) Комар-нефтяник — народный символ Усинска УсинскОнлайн Небольшой город Усинск находится на северо-востоке Республики Коми. Здесь, в 90 км от Северного полярного круга, живет около 31 тысячи человек. Усинск — город промышленный, но и культурно отдыхать здесь можно. Любители необычных арт-объектов отметят для себя памятник комару-нефтянику. Этот неофициальный символ города стоит перед зданием местного филиала Ухтинского технического университета. Множество других арт-объектов турист увидит, прогуливаясь по пешеходной Молодежной аллее. Дома, стоящие вдоль аллеи, украшены огромными муралами. Как и в любом городе в Усинске есть свой краеведческий музей. Здесь можно узнать все об истории жителей территории. Также можно зайти в настоящий чум оленевода, увидеть кости мамонта и трогонтериевого слона. В городе работает музейно-выставочный центр «Вортас». Любителям природы и походов Усинск предлагает прогулки по природным заповедникам. Например, заказнику «Усинский», где есть красивейшие скалы. Одна из них — скала Кольцо имеет именно такую форму. Диаметр кольца пять метров. Сургут, Когалым, Нижневартовск (ХМАО) Тропический океан в Когалыме — реальность Океанариум Когалыма Сразу три города Ханты-Мансийского автономного округа связаны с Пермью прямым авиасообщением. Можно устроить большое путешествие по региону, выбрав для старта любой из них. В Сургуте непременно нужно посетить историко-культурный центр «Старый Сургут». Это аналог пермской «Хохловки» — здесь находятся 14 деревянных домов, когда-то стоявших в различных частях города. В «Старом Сургуте» постоянно действует ряд экспозиций, проводятся экскурсии, мастер-классы и познавательные программы. В Когалыме есть настоящий огромный океанариум. Тысячи рыб, в том числе, акулы живут здесь в 36 аквариумах, в которые можно погрузиться с аквалангом. Не хуже настоящего океана. Нижневартовск город большой и предлагает массу достопримечательностей. Обязательно стоит заглянуть на набережную Оби. Подышать свежим воздухом можно в заповеднике «Сибирские Увалы», где проложены туристические тропы. Вся красота сибирской тайги здесь. Новый Уренгой (ЯНАО) Нельзя побывать на Ямале и не прокатиться на оленях Душа Ямала Главной достопримечательностью города многие называют местный изобразительных искусств. Кроме графики, живописи и скульптуры здесь представлены памятники ямальской косторезной школы. Среди необычных арт-объектов есть памятник бородинскому хлебу, открытый в честь 200-летия Бородинского сражения. «После посещения музея и прогулок по городу — самое время выбраться в Тазовскую тундру — посмотреть на кочевые племена самоедов и юраков. В тундру желательно ехать летом или в начале осени: в это время природа дарит свои самые яркие краски», — советует сайт «Тонкости туризма». Кстати, пожить в настоящем чуме, покататься на оленьих упряжках можно в экодеревне «Душа Ямала». Благодаря субсидируемым рейсам пермяки могут напрямую улететь в Минеральные Воды, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск, Тюмень, Самару, Калининград и Казань. Эти более известные туристам города в данный обзор мы не включили, но в них также стоит побывать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году власти компенсируют авиакомпаниям часть затрат на полеты из Перми в 13 городов России. Среди них есть популярные у туристов Казань и Калининград, а есть и такие, о которых не каждый и слышал. Чем заняться и что посмотреть в городах, куда многие может и не собирались — в обзоре URA.RU. Небольшой город Усинск находится на северо-востоке Республики Коми. Здесь, в 90 км от Северного полярного круга, живет около 31 тысячи человек. Усинск — город промышленный, но и культурно отдыхать здесь можно. Любители необычных арт-объектов отметят для себя памятник комару-нефтянику. Этот неофициальный символ города стоит перед зданием местного филиала Ухтинского технического университета. Множество других арт-объектов турист увидит, прогуливаясь по пешеходной Молодежной аллее. Дома, стоящие вдоль аллеи, украшены огромными муралами. Как и в любом городе в Усинске есть свой краеведческий музей. Здесь можно узнать все об истории жителей территории. Также можно зайти в настоящий чум оленевода, увидеть кости мамонта и трогонтериевого слона. В городе работает музейно-выставочный центр «Вортас». Любителям природы и походов Усинск предлагает прогулки по природным заповедникам. Например, заказнику «Усинский», где есть красивейшие скалы. Одна из них — скала Кольцо имеет именно такую форму. Диаметр кольца пять метров. Сразу три города Ханты-Мансийского автономного округа связаны с Пермью прямым авиасообщением. Можно устроить большое путешествие по региону, выбрав для старта любой из них. В Сургуте непременно нужно посетить историко-культурный центр «Старый Сургут». Это аналог пермской «Хохловки» — здесь находятся 14 деревянных домов, когда-то стоявших в различных частях города. В «Старом Сургуте» постоянно действует ряд экспозиций, проводятся экскурсии, мастер-классы и познавательные программы. В Когалыме есть настоящий огромный океанариум. Тысячи рыб, в том числе, акулы живут здесь в 36 аквариумах, в которые можно погрузиться с аквалангом. Не хуже настоящего океана. Нижневартовск город большой и предлагает массу достопримечательностей. Обязательно стоит заглянуть на набережную Оби. Подышать свежим воздухом можно в заповеднике «Сибирские Увалы», где проложены туристические тропы. Вся красота сибирской тайги здесь. Главной достопримечательностью города многие называют местный изобразительных искусств. Кроме графики, живописи и скульптуры здесь представлены памятники ямальской косторезной школы. Среди необычных арт-объектов есть памятник бородинскому хлебу, открытый в честь 200-летия Бородинского сражения. «После посещения музея и прогулок по городу — самое время выбраться в Тазовскую тундру — посмотреть на кочевые племена самоедов и юраков. В тундру желательно ехать летом или в начале осени: в это время природа дарит свои самые яркие краски», — советует сайт «Тонкости туризма». Кстати, пожить в настоящем чуме, покататься на оленьих упряжках можно в экодеревне «Душа Ямала». Благодаря субсидируемым рейсам пермяки могут напрямую улететь в Минеральные Воды, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск, Тюмень, Самару, Калининград и Казань. Эти более известные туристам города в данный обзор мы не включили, но в них также стоит побывать.