Покормить акул в ХМАО: нестандартные направления для пермских туристов с прямым перелетом

В 2025 году власти компенсируют авиакомпаниям часть затрат на полеты из Перми в 13 городов России. Среди них есть популярные у туристов Казань и Калининград, а есть и такие, о которых не каждый и слышал. Чем заняться и что посмотреть в городах, куда многие может и не собирались — в обзоре URA.RU.
Усинск (Республика Коми)
Небольшой город Усинск находится на северо-востоке Республики Коми. Здесь, в 90 км от Северного полярного круга, живет около 31 тысячи человек. Усинск — город промышленный, но и культурно отдыхать здесь можно.
Любители необычных арт-объектов отметят для себя памятник комару-нефтянику. Этот неофициальный символ города стоит перед зданием местного филиала Ухтинского технического университета. Множество других арт-объектов турист увидит, прогуливаясь по пешеходной Молодежной аллее. Дома, стоящие вдоль аллеи, украшены огромными муралами.
Как и в любом городе в Усинске есть свой краеведческий музей. Здесь можно узнать все об истории жителей территории. Также можно зайти в настоящий чум оленевода, увидеть кости мамонта и трогонтериевого слона. В городе работает музейно-выставочный центр «Вортас».
Любителям природы и походов Усинск предлагает прогулки по природным заповедникам. Например, заказнику «Усинский», где есть красивейшие скалы. Одна из них — скала Кольцо имеет именно такую форму. Диаметр кольца пять метров.
Сургут, Когалым, Нижневартовск (ХМАО)
Сразу три города Ханты-Мансийского автономного округа связаны с Пермью прямым авиасообщением. Можно устроить большое путешествие по региону, выбрав для старта любой из них.
В Сургуте непременно нужно посетить историко-культурный центр «Старый Сургут». Это аналог пермской «Хохловки» — здесь находятся 14 деревянных домов, когда-то стоявших в различных частях города. В «Старом Сургуте» постоянно действует ряд экспозиций, проводятся экскурсии, мастер-классы и познавательные программы.
В Когалыме есть настоящий огромный океанариум. Тысячи рыб, в том числе, акулы живут здесь в 36 аквариумах, в которые можно погрузиться с аквалангом. Не хуже настоящего океана.
Нижневартовск город большой и предлагает массу достопримечательностей. Обязательно стоит заглянуть на набережную Оби. Подышать свежим воздухом можно в заповеднике «Сибирские Увалы», где проложены туристические тропы. Вся красота сибирской тайги здесь.
Новый Уренгой (ЯНАО)
Главной достопримечательностью города многие называют местный изобразительных искусств. Кроме графики, живописи и скульптуры здесь представлены памятники ямальской косторезной школы. Среди необычных арт-объектов есть памятник бородинскому хлебу, открытый в честь 200-летия Бородинского сражения.
«После посещения музея и прогулок по городу — самое время выбраться в Тазовскую тундру — посмотреть на кочевые племена самоедов и юраков. В тундру желательно ехать летом или в начале осени: в это время природа дарит свои самые яркие краски», — советует сайт «Тонкости туризма». Кстати, пожить в настоящем чуме, покататься на оленьих упряжках можно в экодеревне «Душа Ямала».
Благодаря субсидируемым рейсам пермяки могут напрямую улететь в Минеральные Воды, Махачкалу, Волгоград, Новосибирск, Тюмень, Самару, Калининград и Казань. Эти более известные туристам города в данный обзор мы не включили, но в них также стоит побывать.
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