Мэр в ЯНАО ограничил коммунальщикам сроки для уборки снега

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов дал подрядчику полторы недели для того, чтобы справиться с уборкой снега на дорогах города. В свою очередь, подрядчик добавил технику на объекты уборки. Об этом Романов сообщил в соцсетях.
«Подрядчику дан срок до конца месяца навести полный порядок на дорогах города. Привести в нормативное состояние проезжую часть и тротуары», — пишет Романов в своем telegram-канале.
По словам главы Ноябрьска, снежный полигон работает в штатном режиме. «Были проблемы, но они решены. Сейчас заминок с приемкой снежных масс нет», — отчитывается Романов.
Кроме этого, подрядчик добавил новую технику. Отдельное внимание, по мнению Романова, нужно уделить поселкам и территориям индивидуальной застройки.
За первую половину января в ЯНАО выпало рекордное количество осадков, однако не все коммунальные службы оказались готовы к такому. В Ноябрьске дорожники сообщают, что причиной не чищенных от снега дорог может быть ситуация на местном полигоне — грузовики застревают на въезде и время разгрузки снега увеличивается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!