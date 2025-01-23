Мэр в ЯНАО ограничил коммунальщикам сроки для уборки снега

Алексей Романов дал подрядчику 1,5 недели на уборку снега на дорогах Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Подрядчик усилил мощности на объектах уборки снега
Подрядчик усилил мощности на объектах уборки снега Фото:

Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов дал подрядчику полторы недели для того, чтобы справиться с уборкой снега на дорогах города. В свою очередь, подрядчик добавил технику на объекты уборки. Об этом Романов сообщил в соцсетях.

«Подрядчику дан срок до конца месяца навести полный порядок на дорогах города. Привести в нормативное состояние проезжую часть и тротуары», — пишет Романов в своем telegram-канале.

По словам главы Ноябрьска, снежный полигон работает в штатном режиме. «Были проблемы, но они решены. Сейчас заминок с приемкой снежных масс нет», — отчитывается Романов.

Кроме этого, подрядчик добавил новую технику. Отдельное внимание, по мнению Романова, нужно уделить поселкам и территориям индивидуальной застройки.

За первую половину января в ЯНАО выпало рекордное количество осадков, однако не все коммунальные службы оказались готовы к такому. В Ноябрьске дорожники сообщают, что причиной не чищенных от снега дорог может быть ситуация на местном полигоне — грузовики застревают на въезде и время разгрузки снега увеличивается.

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Глава Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов дал подрядчику полторы недели для того, чтобы справиться с уборкой снега на дорогах города. В свою очередь, подрядчик добавил технику на объекты уборки. Об этом Романов сообщил в соцсетях. «Подрядчику дан срок до конца месяца навести полный порядок на дорогах города. Привести в нормативное состояние проезжую часть и тротуары», — пишет Романов в своем telegram-канале. По словам главы Ноябрьска, снежный полигон работает в штатном режиме. «Были проблемы, но они решены. Сейчас заминок с приемкой снежных масс нет», — отчитывается Романов. Кроме этого, подрядчик добавил новую технику. Отдельное внимание, по мнению Романова, нужно уделить поселкам и территориям индивидуальной застройки. За первую половину января в ЯНАО выпало рекордное количество осадков, однако не все коммунальные службы оказались готовы к такому. В Ноябрьске дорожники сообщают, что причиной не чищенных от снега дорог может быть ситуация на местном полигоне — грузовики застревают на въезде и время разгрузки снега увеличивается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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